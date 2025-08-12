الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

قبل ساعات من فتح الباب، قواعد التحويل من الكليات إلى المعاهد في تقليل الاغتراب 2025

تقليل الاغتراب 2025،
تقليل الاغتراب 2025، فيتو
تقليل الاغتراب 2025، أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التقديم لتحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية. 

 

موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفق الضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، التي تشمل ما يلي:

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 
ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 

• أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.
• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًّا فقط.
• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب (التحويل) لمرة واحدة فقط.
• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

قواعد التحويل من الكليات إلى المعاهد في تقليل الاغتراب

كما حدد المجلس الأعلى للجامعات قواعد التحويل من الكليات إلى المعاهد في تقليل الاغتراب 2025، والتي جاءت كالتالي:

  يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص،  أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:
• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.
• مراعاة الطاقة الاستيعابية.
• الالتزام بنسبة القبول المحددة.

تقليل الاغتراب 2025 وزارة التعليم العالى تقليل الاغتراب تحويلات تقليل الاغتراب 2025 المجلس الأعلى للجامعات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر

