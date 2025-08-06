الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

لمدة شهرين، رابط التحويل الإلكتروني لـ كليات جامعة حلوان 2026

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلنت جامعة حلوان  برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن قيام قطاع التعليم والطلاب برئاسة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بفتح باب التحويلات للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات غير المناظرة، وذلك لمدة شهرين.

جامعة حلوان تعلن فتح باب التحويلات إلكترونيًا للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥ ـ٢٠٢٦

وتتم عملية التحويل  إلكترونيًا  من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك:
https://transfer.helwan.edu.eg/

جامعة حلوان

وأكدت الجامعة أن التحويلات تخضع للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتشمل التحويل بين الكليات غير المناظرة ويتم التحويل بين الكليات المناظرة من خلال الكليات، مع مراعاة الشروط اللازمة.

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وتحرص جامعة حلوان  على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لتحقيق رغباتهم في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، ويعد دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مرنة وشاملة  على رأس أولوياتها، بما يضمن استمرار التميز الأكاديمي وتقديم أفضل الخدمات التعليمية.

 

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جامعة حلوان التحويلات الكليات غير المناظرة

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