أخبار مصر

تحويلات تقليل الاغتراب 2025، اعرف موعد انطلاقها وقواعدها

تحويلات تقليل الاغتراب
تحويلات تقليل الاغتراب 2025

تقليل الاغتراب 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، ممن قاموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025، إعلان مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب.

ويعتبر تقليل الاغتراب من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية، بالتزامن مع تنسيق المرحلة الثانية 2025.

ويجري الطلاب الآن، عملية تسجيل الرغبات، في تنسيق المرحلة الثانية 2025، الذي بدأ رسميا أمس الأربعاء الموافق 6 أغسطس، وينتهي الأحد القادم الموافق 10 أغسطس 2025.

وكانت وزارة التعليم العالي قد اعلنت عن بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وفقا للحد الأدنى الآتي:

أولا: النظام الحديث 

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)
الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم 

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)
الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

موعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2025

وفقا لما تم الإعلان عنه، فإن تنسيق المرحلة الثانية 2025، وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق سينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد القادم 10 أغسطس 2025.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، في اليوم التالي لغلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، حيث أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، يوم الاثنين 11 أغسطس الجاري.

وأكدت مصادر أنه مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ستعلن الوزارة في نفس التوقيت موعد بدء تحويلات تقليل الاغتراب 2025، والتي من المتوقع أن تبدأ بنهاية الأسبوع القادم، وتستمر لمدة 5 أيام، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

قواعد تحويلات تقليل الاغتراب

جاء الهدف الأساسي من قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات، هو تقليل اغتراب الطالب الذي أعلن مكتب التنسيق قبوله في كلية بعيدة عن المنطقة التي يعيش فيها والتي حصل منها على شهادة الثانوية العامة ويرمز لها بالرمز (أ).

وتنقسم عملية تحويلات تقليل الاغتراب إلى قسمين.

أولا: التحويل غير المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب إلى كلية أخرى غير مناظرة للكلية التي تم قبوله فيها، لكن بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع القبول بها، وأن تكون الكلية المراد التحويل لها في المحيط الجغرافي للطالب.

يجب أيضا أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بالكلية، مثل اختبارات القدرات إن كانت الكلية التي يرغب في التحويل إليها تشترط ذلك.

ثانيا: التحويل المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب من كلية إلى كلية أخرى مناظرة لنفس الكلية التي رشحه إليها مكتب التنسيق، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في محيط الطالب الجغرافي، يسمح للطالب الترشح للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل.

