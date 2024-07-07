فوائد القهوة الخضراء لإنقاص الوزن وجمال بشرتك

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء هي حبوب البن غير المحمصة، وتحتوي على العديد من المركبات المفيدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة وحمض الكلوروجينيك.

أهم فوائد القهوة الخضراء للصحة

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القهوة الخضراء عديدة، وتشمل ما يلي:



فوائد القهوة الخضراء



إنقاص الوزن:

تُعدّ القهوة الخضراء من أشهر مساعدات إنقاص الوزن، حيث أظهرت الدراسات قدرتها على زيادة حرق الدهون وتعزيز عملية الأيض. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى محتواها من حمض الكلوروجينيك، الذي يُعتقد أنه يعيق امتصاص الكربوهيدرات ويُحفز حرق الدهون.



تحسين صحة القلب:

تُساعد القهوة الخضراء على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL). كما أنها تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

تُساعد القهوة الخضراء على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يُقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تعزيز صحة الدماغ:

تُعدّ القهوة الخضراء غنية بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتحمي خلايا الدماغ من التلف. كما أنها تُحسّن وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتركيز.

الوقاية من السرطان:

تُشير بعض الدراسات إلى أن القهوة الخضراء قد تُساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والكبد. ويعود ذلك إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة التي تُحارب الخلايا السرطانية.

تحسين وظائف الكبد:

تُساعد القهوة الخضراء على حماية الكبد من التلف وتحسين وظائفه. كما أنها تُقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد، مثل تليف الكبد.

تعزيز صحة العظام:

تُساعد القهوة الخضراء على تقوية العظام ومنع هشاشة العظام. ويعود ذلك إلى محتواها من حمض الكلوروجينيك، الذي يُحفز امتصاص الكالسيوم في الجسم.

تحسين الحالة المزاجية:

تُحتوي القهوة الخضراء على الكافيين، الذي يُعرف بتأثيره الإيجابي على الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب. كما أنها تُقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

تعزيز صحة البشرة:

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة الخضراء على حماية البشرة من الشيخوخة والتجاعيد. كما أنها تُحسّن من مظهر البشرة ونضارتها.

تحسين الأداء الرياضي:

تُساعد القهوة الخضراء على تحسين الأداء الرياضي من خلال زيادة مستويات الطاقة وتحسين التركيز. كما أنها تُقلل من الشعور بالألم والتعب أثناء ممارسة الرياضة.

فوائد القهوة الخضراء للبشرة:

القهوة الخضراء للصحة

أضافت الدكتورة مروة، أن القهوة الخضراء تعد غنية بمضادات الأكسدة، ومركبات حمض الكلوروجينيك، وحمض الفيروليك، وحمض الفيروليك، بالإضافة إلى الكافيين، وكلّ هذه العناصر تُضفي على البشرة العديد من الفوائد، ونذكر منها ما يلي:

مكافحة الشيخوخة:

* تُحارب الجذور الحرة المسببة لتلف خلايا الجلد، ممّا يُقلّل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

* تُحفّز إنتاج الكولاجين، ممّا يُعزّز مرونة الجلد ويُحافظ على شبابه.

تفتيح البشرة:

* تُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، من خلال تقليل فرط تصبغ الميلانين.

* تُخفّف من ظهور الهالات السوداء والبقع الداكنة.

ترطيب البشرة:

* تُحافظ على رطوبة البشرة وتُمنع جفافها.

* تُعزّز وظيفة حاجز البشرة، ممّا يُساعد على حمايتها من العوامل الخارجية.

محاربة حب الشباب:

* تُقلّل من الالتهابات المرتبطة بحب الشباب.

* تُساعد على تنظيم إفراز الزيوت، ممّا يُقلّل من ظهور الرؤوس السوداء والبثور.

حماية البشرة من أشعة الشمس:

* تُوفّر بعض الحماية ضدّ أشعة الشمس الضارّة، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

طرق استخدام القهوة الخضراء للبشرة:

شرب القهوة الخضراء: يُنصح بتناول 2-3 أكواب من القهوة الخضراء يوميًا للحصول على فوائدها للبشرة.

استخدام قناع القهوة الخضراء: يُمكن تحضير قناع القهوة الخضراء من خلال خلط مسحوق القهوة الخضراء مع العسل أو الزبادي، وتطبيقه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ثمّ غسله بالماء الفاتر.

استخدام زيت القهوة الخضراء: يُمكن استخدام زيت القهوة الخضراء كمرطب للوجه أو كعلاج موضعي لحب الشباب.

