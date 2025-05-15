فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتوسع الأوعية الدموية وتحارب الشيخوخة

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء من أنواع القهوة الشهيرة التى لها شهرة واسعة خاصة فى مجال التخسيس، لذا يزداد الإقبال على تناولها.

وفوائد القهوة الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء من أشهر المنتجات الطبيعية التي لاقت رواجا واسعا في السنوات الأخيرة، خاصة بين الراغبين في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، وهي ببساطة حبوب القهوة التي لم يتم تحميصها، مما يجعلها تحتفظ بنسبة عالية من حمض الكلوروجينيك، وهو مركب فعال يعتقد أنه المسؤول عن العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالقهوة الخضراء.

وأضافت منى، أن القهوة الخضراء هي حبوب البن النيئة التي لم تمر بعملية التحميص، مما يعني أن تركيبتها الكيميائية تبقى أقرب إلى حالتها الأصلية، وعندما تحمص الحبوب، تتغير مكوناتها وتقل نسبة مضادات الأكسدة المفيدة فيها.

فوائد القهوة الخضراء

فوائد القهوة الخضراء للصحة

وتابعت، أن من فوائد القهوة الخضراء التى تدفعنا لتناولها:-

دورها في دعم عمليات حرق الدهون وإنقاص الوزن، فقد أظهرت بعض الدراسات أن حمض الكلوروجينيك قد يساهم في تقليل امتصاص الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، مما يقلل من نسبة السكر في الدم، وبالتالي يساعد في تقليل الدهون المخزنة في الجسم.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة الخضراء بانتظام قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، بفضل تأثير حمض الكلوروجينيك على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

القهوة الخضراء غنية بمضادات الأكسدة، خاصة حمض الكلوروجينيك، الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة وبعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تظهر بعض الأبحاث أن حمض الكلوروجينيك قد يساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعل القهوة الخضراء مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني أو المعرضين له.

رغم أن القهوة الخضراء تحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة المحمصة، إلا أنها تظل قادرة على تحسين اليقظة والقدرة على التركيز وتحفيز المزاج، خاصة عند تناولها باعتدال.

بفضل خصائصها المضادة للأكسدة وتأثيرها الإيجابي على ضغط الدم والدهون في الدم، تساهم القهوة الخضراء في تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

طريقة استخدام القهوة الخضراء

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول القهوة الخضراء بعدة طرق، مثل:-

المكملات الغذائية، وهي على شكل كبسولات تحتوي على مستخلص القهوة الخضراء.

المشروب الطبيعي، حيث يتم غلي الحبوب الخضراء في الماء وتصفيتها لتشرب مثل الشاي.

المسحوق، حيث تطحن الحبوب وتستخدم كمشروب فوري.

محاذير استخدام القهوة الخضراء

واضافت منى، رغم فوائدها العديدة، إلا أن الإفراط في تناول القهوة الخضراء قد يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية، مثل:

القلق أو الأرق نتيجة احتوائها على الكافيين.

اضطرابات في المعدة.

التفاعل مع بعض الأدوية، خاصة أدوية ضغط الدم أو السكري.

لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل بدء تناولها، خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

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