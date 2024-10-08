فوائد القهوة الخضراء لتحسين مستويات سكر الدم وإنقاص وزنك

فوائد القهوة الخضراء، للصحة عديدة، لما تحتوي عليه من مغذيات طبيعية، والقهوة الخضراء هي حبوب القهوة التي لم تخضع لعملية التحميص التي تزيل الطبقة الخارجية للحبوب.

تُعتبر هذه القهوة مصدرًا طبيعيًا لمضادات الأكسدة والعديد من المواد الفعالة التي لها فوائد صحية مختلفة.



أهم فوائد القهوة الخضراء للصحة



القهوة الخضراء للصحة

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن القهوة الخضراء توفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تشمل دعم فقدان الوزن، تحسين مستويات السكر في الدم، دعم صحة القلب، وتعزيز الهضم.

كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين مظهر البشرة.

وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

مضادات الأكسدة ودورها في محاربة الجذور الحرة

القهوة الخضراء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصةً حمض الكلوروجينيك. مضادات الأكسدة تلعب دورًا هامًا في محاربة الجذور الحرة، وهي الجزيئات التي يمكن أن تسبب تلف الخلايا والأنسجة في الجسم. هذا التلف يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة. من خلال استهلاك القهوة الخضراء، يمكن للفرد أن يستفيد من هذه المضادات التي تقلل من احتمالية حدوث هذه المشاكل الصحية.

تعزيز فقدان الوزن

أحد الفوائد الأكثر شيوعًا التي تُنسب للقهوة الخضراء هي قدرتها على دعم فقدان الوزن. أظهرت بعض الدراسات أن حمض الكلوروجينيك قد يساهم في تقليل امتصاص الدهون في الجسم وزيادة معدلات حرق الدهون. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن القهوة الخضراء قد تساعد في تحسين عمليات التمثيل الغذائي (الأيض)، مما يساهم في تقليل الوزن مع مرور الوقت. تجدر الإشارة إلى أن نتائج الأبحاث حول هذه الفائدة ليست قاطعة تمامًا، وما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتأكيدها.

تحسين مستويات السكر في الدم

حمض الكلوروجينيك في القهوة الخضراء له أيضًا تأثير إيجابي على تنظيم مستويات السكر في الدم. تشير بعض الدراسات إلى أن هذا الحمض قد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين. هذه التأثيرات قد تساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري المزمنة.

دعم صحة القلب

تحتوي القهوة الخضراء على مركبات قد تساعد في خفض ضغط الدم. تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك القهوة الخضراء بشكل منتظم قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه. من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وبالتالي فإن تأثير القهوة الخضراء في خفض الضغط يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب.

تعزيز صحة الدماغ

تُشير الأبحاث إلى أن القهوة الخضراء قد تكون مفيدة لصحة الدماغ. مضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك قد تساعد في حماية الدماغ من التلف الذي يمكن أن ينتج عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد هذه المركبات في تحسين الذاكرة ووظائف الإدراك بشكل عام. بعض الدراسات على الحيوانات تشير إلى أن القهوة الخضراء قد تكون قادرة على حماية الدماغ من بعض الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر، ولكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث البشرية لتأكيد هذه الفائدة.

تحسين الهضم

القهوة الخضراء قد تساعد في تحسين عملية الهضم. يُعتقد أن مضادات الأكسدة والمركبات النشطة الموجودة في القهوة الخضراء تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. قد يساعد استهلاك القهوة الخضراء في تقليل الالتهابات في المعدة وتحسين حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك ومشاكل الهضم الأخرى.

تحسين مستويات الطاقة والتركيز

على الرغم من أن القهوة الخضراء تحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة المحمصة، إلا أنها ما زالت توفر جرعة مناسبة من هذا المنشط الطبيعي. الكافيين معروف بقدرته على تحسين التركيز وزيادة مستويات الطاقة. بعض الأشخاص قد يفضلون تناول القهوة الخضراء نظرًا لأنها توفر مستويات كافيين أقل، مما يقلل من خطر التوتر أو القلق الناجم عن تناول كميات كبيرة من الكافيين.

الوقاية من الأمراض المزمنة

بفضل غناها بمضادات الأكسدة، قد تساعد القهوة الخضراء في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السرطان، وأمراض الكبد. حمض الكلوروجينيك يساهم في خفض مستويات الالتهابات في الجسم، وهي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تطور العديد من هذه الأمراض.

القهوة الخضراء وفوائدها

تحسين مظهر البشرة

تُعتبر القهوة الخضراء مفيدة أيضًا للبشرة. مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها تساعد في محاربة علامات الشيخوخة المبكرة وتحسين مظهر البشرة. تناول القهوة الخضراء بانتظام قد يساهم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، بفضل قدرتها على تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد.