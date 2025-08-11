الثلاثاء 12 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير الحرب الإسرائيلي يهدد خامنئي بالاغتيال: المشاركون في الزفاف الأحمر ينتظرونك

المرشد الإيراني خامنئي،
المرشد الإيراني خامنئي، فيتو

هدد يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، عبر منشور على منصة "إكس"، المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "أقترح على خامنئي، عندما يخرج من مخبأه، أن ينظر إلى السماء من حين لآخر وينصت جيدًا لأي أزيز.. المشاركون في الزفاف الأحمر ينتظرونك"، في إشارة تحمل طابعًا تهديديًّا مباشرًا.

 

التوتر بين إسرائيل وإيران بسبب الملف النووي الإيراني

ويأتي هذا التصريح الذي حمل تهديد من كاتس باغتيال المرشد الإيراني، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، على خلفية الملفات النووية والأنشطة الإقليمية لطهران، بالإضافة إلى تبادل التهديدات في الفترة الأخيرة بين الجانبين.

 

تصعيد لفظي إسرائيلي ضد إيران

ولم يعلق الجانب الإيراني رسميًا حتى الآن على هذا التهديد، الذي وصفه محللون بأنه تصعيد لفظي جديد يعكس حدة الصراع الإقليمي المتفاقم.

 

في وقت سابق، أعلنت السلطات القضائية في إيران، اعتقال 20 جاسوسا للموساد الإسرائيلي في العاصمة طهران ومحافظات أخرى في البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن وزارة المخابرات اعتقلت حتى الآن 20 من عملاء التجسس وداعمي الموساد في طهران وبعض المحافظات.

وأكد المتحدث أن ملفات هؤلاء الجواسيس وقضاياهم تحت نظر المحققين وتجري متابعتها.

وشدد المتحدث باسم السلطات القضائية في إيران على أن "القضاء لن يتساهل مع الجواسيس وعملاء الكيان الصهيوني، وسيصدر أحكاما حاسمة تكون عبرة للجميع".

وزير الدفاع الإسرائيلي المرشد الايراني إسرائيل إيران الملف النووي الإيراني خامنئي

