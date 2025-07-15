لدينا عيون وآذان في كل مكان، المرشد الإيراني يرد على رسالة جالانت حول التفوق الاستخباراتي

رد المرشد الإيراني علي خامنئي، على رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، التي زعم فيها أن لدي تل أبيب عيونا وآذانا في كل مكان.

المرشد الإيرانى يرد على رسالة يوآف جالانت

وقال المرشد الإيراني، على خامنئي عبر موقعه الرسمي: إن "تحليل محتوى الرسالة يظهر أننا نواجه دعاية نفسية واسعة النطاق".

وأضاف المرشد الإيراني، أن "جالانت يقدم صورة مبالغ فيها عن التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي".

وأوضح بأن ادعاء رصد إسرائيل جميع التحركات والسيطرة الكاملة على هيكل صنع القرار في إيران بل وحتى معرفة القرارات قبل اتخاذها، يمثّل صورة مبالغ فيها عن القدرات التى يمتلكها الاحتلال.

وكان يوآف جالانت وجه رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قبل أسبوع، كتب فيها: "لقد انهار حلمك النووي.. الآن عليك الاختيار".

جالانت، فيتو

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إلى خامنئي: "لم نلتق قط ، لكنني متأكد من أننا نعرف الكثير عن بعضنا البعض.. أعرفك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ودرست كل مرحلة حاسمة في قيادتك.. تابعت قراراتك، ورؤيتك للعالم، وشبكة المبعوثين التي بنيتها في جميع أنحاء المنطقة.. لم أفهم أهدافك فحسب بل فهمت أيضا الأساليب التي كنت تعتقد أنك ستستخدمها لتحقيقها".

جالانت يزعم نجاح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تفكيك خطط إيران

وشرح بالتفصيل كيف نجحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تفكيك خطط إيران لتدمير إسرائيل، حيث زعم: "كنت مسؤولا عن تحويل عقود من الاستخبارات الإسرائيلية إلى خطة عسكرية واحدة ومنسقة.. خطة اخترقت "حلقة النار" كما يخترق سكين ساخن الزبدة، وأدت في النهاية إلى سقوطها.. ما حدث في يونيو لم يكن جولة قتال أخرى، بل كان انهيار استراتيجي لنظام بني على مدى أربعة عقود".

وأفاد الوزير السابق بأن "إسرائيل قامت بشكل منهجي بتفكيك قيادة حماس، ومخابئ أسلحة حزب الله، ومصانع الصواريخ وحلقت فوق طهران كما حلقت فوق تل أبيب، وقضت على كبار القادة والعلماء وهاجمت أنظمة صواريخ أرض - أرض.. وسحقت نظام دفاعكم الجوي.. تراجع برنامجكم النووي وبنيتكم التحتية سنوات إلى الوراء".

وكتب الوزير عن الاختراق الاستخباراتي لإيران، والذي يفضي إلى كشف كل تحركات المرشد الأعلى، حينما ذكر جالانت "إلى جانب الأضرار المادية، انكشفت حقيقة أعمق: نرى كل شيء.. نسمع كل شيء.. نحن في كل مكان.. كنا نعرف جداولكم، ومواقع أنشطتكم، ووسائل إعلامكم، ومحادثاتكم مع حلفائكم المقربين، الذين رحل معظمهم عنكم، في بيروت ودمشق وطهران.. جداولكم الزمنية، وخططكم للطوارئ، ونقاط ضعفكم.. من أكثر من جانب، كنا نعرف عنكم أكثر مما تعرفون أنتم عن أنفسكم".

وختم رسالته عن الخيارات المتاحة لإيران من الآن فصاعدا، إما العودة إلى خطط تدمير إسرائيل، أو إعادة بناء بلدها وشعبها.

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