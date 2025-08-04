هل تعود الحرب بين طهران وتل أبيب؟ قائد الجيش الإيراني يجيب

كشف القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، مساء الأحد، عن "استعدادات غير مسبوقة تجريها القوات البرية في بلاده، لا تقارن بما كانت عليه في المراحل السابقة"، على حد قوله.

وأكد حاتمي، في تصريح أوردته وكالة "تسنيم"، أن إيران رفعت الجهوزية الكاملة للقوة الصاروخية وسلاح المسيّرات لتنفيذ وشن العمليات، وسط نذر تلوح في الأفق بشأن تجدد الحرب مع إسرائيل.

وشدد حاتمي على مواصلة تطوير الصناعات الدفاعية الإيرانية قائلًا في تصريح أوردته وكالة "تسنيم": إن "إيران مستمرة بعزم أكبر في تطوير الصناعات الدفاعية ومجالات العلم والتكنولوجيا".

وأضاف في لقاء مع قادة ومسؤولي القوة البرية للجيش أن "القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة للنظام لا تزال قائمة وبكامل جاهزيتها لتنفيذ العمليات"، في حال اندلعت الحرب من جديد.

وأردف القائد العسكري الإيراني قائلًا: "قدرتنا في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة ما زالت ثابتة وقوية، ومجهزة بالكامل للقيام بأي عمليات.

وتابع اللواء حاتمي: "جميع القوى المسلحة، بما فيها القوى الأربع للجيش، ماضية بعزم وثبات نحو تعزيز قدراتها القتالية والاستعداد للدفاع الشامل عن البلاد".

وأشار إلى توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، علي خامنئي، التي قال فيها: "علينا أن نتعامل مع التهديد بنسبة 1% وكأنه تهديد بنسبة 100%، ولا ينبغي أبدًا التقليل من شأن العدو أو اعتبار تهديده منتهيًا".

مسار تصاعدي



ولفت حاتمي إلى أن "الاستعداد الحالي للقوات البرية لا يُقارن بالمراحل السابقة"، لافتًا إلى أنها "أدت دورًا مؤثرًا وحاسمًا في الحرب الأخيرة مع إسرائيل على مدار 12 يومًا، ولم تسمح بحدوث أي خرق أمني في حدود البلاد".

وشدد على أن "القوة البرية تسير في مسار تصاعدي في مجالات رفع الكفاءة القتالية، وزيادة الجاهزية، وتطوير القدرات الاستخباراتية والعملياتية، بفضل الخطط والبرامج المعدّة".

من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إن "القدرات والإمكانيات التي تم تحقيقها في هذه الفترة القصيرة بعد الحرب كانت جيدة جدًا، وسيستمر هذا النهج دون توقف".



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