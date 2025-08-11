أخبار الاقتصاد اليوم: صعود أسعار كرتونة البيض وتراجع سعر الذهب.. ارتفاع استهلاك الشاي عالميا إلى 7.4 مليار كيلوجرام.. والبورصة تخسر مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع استهلاك الشاي عالميا إلى 7.4 مليار كيلوجرام في 2025

ارتفع استهلاك العالم من الشاي إلى نحو 7.4 مليار كيلوجرام خلال عام 2025 مقارنة مع 6.3 مليار كيلوجرام في عام 2020، وفقا لتقديرات سوق الإحصائيات ستاتستا.

ويعد الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، فقد بات جزءا من ثقافات العديد من الشعوب ونمطا حياتيا لمعظم الناس.

مشتريات الشاي العالمية

وبلغ إجمالي مشتريات الشاي المستورد عالميًا 7.33 مليار دولار امريكي في عام 2024، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للشاي المستورد من قبل جميع الدول المشترية بنسبة 6% في المتوسط منذ عام 2020، حين بلغت مشتريات الشاي العالمية 6.92 مليار دولار امريكي.

على أساس سنوي، ارتفعت التكلفة الإجمالية للشاي المستورد بالدولار بنسبة 3.1% مقارنة بـ7.11 مليار دولار امريكي في عام 2023.

أكثر الدول استيرادا للشاي

في عام 2024، كانت باكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا هي الأسواق الخمس الأكثر قيمة لاستيراد الشاي، وشكلت هذه الدول المستوردة الرئيسة مجتمعة ما يقارب ثلث (31.5%) مبيعات الشاي المستورد عالميا.

ويشكل الشاي الأسود ما يقارب ثلاثة أرباع (74.7%) الشاي المستورد عالميًا، بينما شكّل الشاي الأخضر المستورد النسبة المتبقية (25.3%) (مقارنةً بـ23.3% في العام السابق).

من منظور قاري، استحوذت الدول الآسيوية على أكبر حصة من الشاي المستورد خلال عام 2024، فقد بلغت قيمة مشترياتها 3.2 مليار دولار، أي ما يعادل 43.8% من إجمالي المبيعات العالمية.

وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 27.6%، بينما وصلت نسبة 15.2% من إجمالي واردات الشاي إلى مشترين في أفريقيا.

وكانت النسب الأقل من نصيب أمريكا الشمالية (10.1%)، وأوقيانوسيا (2%) بقيادة أستراليا ونيوزيلندا، ثم أمريكا اللاتينية (1.4%) باستثناء المكسيك، ولكن مع تضمين منطقة البحر الكاريبي.

ومن حيث القيمة، استحوذت الدول الخمس عشرة المدرجة على 59.4% من إجمالي الشاي المستورد في عام 2024.

ومن بين الدول المذكورة، كانت أسرع أسواق الشاي نموا منذ عام 2023: غانا (بزيادة 6,863%)، والإمارات العربية المتحدة (بزيادة 68.3%)، والمغرب (بزيادة 34.5%)، والمملكة المتحدة (بزيادة 21.5%).

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم

سعر جرام الذهب، تراجعت أسعار الذهب من جديد بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025، بنحو 10 جنيهات، وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3920 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36740 جنيها.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.



تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

قررت فودافون إجراء تعديلات على رسوم السحب من محفظة فودافون كاش، وجعل الرسوم الخاصة بالسحب من محفظة فودافون كاش ثابتة بدلا من تحصيل نسبة ثابتة.

وقالت “فودافون” في رسالتها لعملائها: “رسوم السحب بقت 5 جنيه بدل %1 وتقدر تسحب لحد 5,000 جنيه شهريًا من محفظتك برسوم ثابتة من أي مكان”.

وتفيد تلك الخطوة أي شخص يتعامل مع المحفظة، ويقوم بسحب مبلغ يزيد على الـ 500 جنيه من المحفظة والتي تعادل نسبة الـ 1% السابقة.

استثمارات شركة فودافون

وبلغ حجم استثمارات الشركة خلال العامين الماضيين نحو 24 مليار جنيه، تم توجيهها لتحسين وتطوير الشبكة، وذلك بعد حصولها على الترددات الأخيرة.

وتهدف الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر إلى تطوير جودة خدمات الشبكة اعتمدت على عدة محاور، أهمها تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة بما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية.

مجموعة من الخدمات الجديدة

وقامت ببناء أكثر من 1000 برج خلال العام الماضي، وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، وأهمها خدمة Moneyback التي تمنح للعملاء فرصة استرجاع الرصيد من خلال تطبيق "أنا فودافون"، وتلك الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في مصر، وتهدف لتمكين العملاء من التحكم في رصيدهم والخدمات المتنوعة التي يتم الاشتراك بها.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت مجموعة فوداكوم المحدودة- مقرها جنوب أفريقيا- شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر مقابل 2.74 مليار دولار.



البورصة تخسر مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.496 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 35908 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 44104 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 16137 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3833 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10586 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.



انتبه، الخميس آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة



تنتهى الخميس المقبل المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات، لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2025، بدون غرامة حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أغسطس 2025.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك عن كل شهر، بحد أقصى 11 شهرًا من بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

زيادة جديدة، أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن



سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

وواصلت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وتراوحت الارتفاعات بين 4 و5 جنيهات، مقابل استقرار سعر كرتونة البيض البلدي.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 126 جنيها و133 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 128 إلى 135 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 133 إلى 140 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.