فى يومه العالمي، 7 أضرار للإفراط في شرب الشاي

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للشاى وهو المشروب الرسمى في العالم فهو أكثر شهرة وشعبية من القهوة لمذاقه المميز، ويتم تناوله على مدار اليوم.

والشاى من المنبهات الشهيرة فهو يقوم بنفس مفعول القهوة حيث يعمل على تنشيط الدماغ والجسم، ولكن معظم عشاقه لا يتناولوه للنشاط بل يتم تناوله صباحا ومساء وفى وسط اليوم ما يسبب مشاكل صحية خطيرة قد يغفلها الكثير من الأشخاص.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشاي من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وهو جزء لا يتجزأ من العادات اليومية للكثير من الناس، وعلى الرغم من فوائده المتعددة مثل احتوائه على مضادات الأكسدة والمساعدة على الاسترخاء وتحسين الهضم، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية التي قد يغفل عنها الكثيرون.

أضرار الإفراط في شرب الشاي

وأضاف السيد، أن من أضرار الإفراط في شرب الشاي:-

الإضرار بامتصاص الحديد يحتوي الشاي على مركبات تُعرف باسم "العفص" والتي تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الطعام، مما قد يؤدي إلى فقر الدم، خاصة لدى الأشخاص النباتيين أو من يعانون من نقص الحديد.

زيادة القلق والأرق، والشاي يحتوي على الكافيين، الذي يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي، والإفراط في شرب الشاي، خاصة في ساعات المساء، قد يسبب الأرق، صعوبة في النوم، وزيادة معدل ضربات القلب.

مشاكل في الجهاز الهضمي، وتناول الشاي على معدة فارغة أو بكميات كبيرة يمكن أن يسبب الحموضة، الانتفاخ، أو اضطرابات في المعدة، نتيجة تأثير العفصات والكافيين على بطانة المعدة.

الإصابة بالإمساك، وبعض أنواع الشاي، خاصة الشاي الأسود، تحتوي على كميات كبيرة من العفص، التي قد تبطئ من حركة الأمعاء وتؤدي إلى الإمساك عند الإفراط في تناولها.

تلون الأسنان، والمواد الملونة في الشاي، وخاصة الشاي الأسود، يمكن أن تلتصق بطبقة المينا وتسبب اصفرار الأسنان مع الوقت.

ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، وقد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي إلى ارتفاع ضغط الدم المؤقت، خاصة إذا تم شربه بكميات كبيرة أو مع وجود مشاكل صحية مسبقة.

التعود والإدمان، والكافيين قد يؤدي إلى الإدمان الخفيف، بحيث يشعر الشخص بالصداع أو التعب عند عدم تناوله.

أضرار الإفراط في شرب الشاي

كيفية تفادي أضرار الشاي

وتابع، أنه لتفادى أضرار شرب الشاي، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

عدم شرب الشاي مباشرة بعد الوجبات حيث ينصح بترك فترة لا تقل عن ساعة بين تناول الوجبة وشرب الشاي حتى لا يؤثر على امتصاص الحديد.

الاعتدال في الكمية يجب التقليل من عدد أكواب الشاي يوميا، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم أو المعدة.

الابتعاد عن الشاي في المساء لتفادي الأرق واضطرابات النوم، يفضل شرب الشاي في الصباح أو فترة ما بعد الظهيرة، وتجنب تناوله ليلًا.

اختيار أنواع شاي صحية، ويفضل اختيار الشاي الأخضر أو الأعشاب مثل شاي النعناع أو الزنجبيل كبديل صحي للشاي الأسود التقليدي.

تنظيف الأسنان بانتظام لتقليل أثر تلون الأسنان، يجب غسل الأسنان بعد شرب الشاي أو استخدام الماصة لتقليل ملامسته للأسنان.

شربه بدون إضافات ضارة، وينصح بتجنب إضافة الكثير من السكر أو اللبن، لأن السكر الزائد يضر بالصحة، واللبن قد يقلل من فعالية مضادات الأكسدة في الشاي.

الكمية المسموح بها من الشاي يوميا

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الكمية الموصى بها بتناول الشاى فهى تختلف من شخص لآخر بناء على الحالة الصحية والعمر، ولكن بشكل عام يكفى من 2 إلى 3 أكواب في اليوم وهى تعتبر كمية آمنة لمعظم البالغين، ويجب ألا يتجاوز مجموع الكافيين من كل المصادر (بما فيها الشاي والقهوة والمشروبات الغازية) 400 مليجرام يوميا للبالغين، كما يفضل أن تكون الكمية أقل (1-2 كوب يوميا) بالنسبة للحوامل، والأشخاص المصابين بالأنيميا، أو مرضى القلب وارتفاع الضغط.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.