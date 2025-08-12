تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

مع قرب حلول شهر ربيع الأول وانتشار مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يبحث الكثيرون عن موعد المولد النبوي الشريف 2025؟ حيث يعد الاحتفال بالمولد النبوي من الأمور الشائعة والمحببة لقلوب المصريين، وفي هذا الإطار نستعرض معكم موعد المولد النبوي 2025 فإلي التفاصيل.

موعد المولد النبوي الشريف 2025.. تعرف عليه

شهر ربيع الأول

ربيع الأول هو الشهر الثالث من السنة القمرية أو التقويم الهجرى، وسمى الشق الأول بذلك لأنه صادف موسم الربيع، وجاء فى سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم عدة روايات، منها أنَّ العرب كانوا يخصّبون فيه ما أصابوه من أسلاب فى صفر.

حيث إنَّ صفرًا كان أول شهور الإغارة على القبائل عقب المحرم، وقيل: بل سُمِّى كذلك لارتِباع الناس والدواب فيه وفى الشهر الذى يليه (ربيع الآخر)، لأن هذين الشهريْن كانا يأتيان فى الفصل المسمَّى خريفًا وتسميه العرب ربيعًا، وتسمى الربيع صيفًا والصيف قيظًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن شهر ربيع الأنوار، وهو أول الربيعين، الذى ظهر فيه نور النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- للعالمين، فأسماه المسلمون بربيع الأنوار، حيث تلألأت الأنوار المحمدية، والمنح الصمدانية والمواهب الربانية؛ فهذا شهر كريم إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور وبالفرحة يفرح به كل مسلم".

وأشار المفتى السابق، إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده، وسأله الصحابة عن صيامه ليوم الاثنين فقال لهم "هذا يوم ولدت فيه"، وكان يحتفل به كل أسبوع بالصيام فيه وذكر الله والصلاة والصيام.

وأشار إلى أن أهل الحجاز وسوريا يحتفلون بمولد النبى -صلى الله عليه وسلم- كل شهر، وفى شهر ربيع الأول يحتفلون كل يوم ويسمونه "ربيع الأنوار"، ويكون عند كل فرد فيهم فى منزله الاحتفال، وهذا لم يوجد فى مصر.

متى موعد المولد النبوي؟

ويحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناءً على الرؤية الشرعية يتحدد ما إذا كان يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر أم الجمعة 5 سبتمبر 2025م، في حين يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2025، وحتى مغرب اليوم التالي، وفيه تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 14467 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

موعد مولد النبي 2025

مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- يكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2025 م، وهو الشهر التاسع الميلادي، وذلك في كل الأحوال سواء وافقت الحسابات الفلكية الرؤية الشرعية للإفتاء أو حتى خالفتها، وسواء كان شهر صفر 29 أو 30 يومًا.

حيث إنه بحسب الحسابات الفكية يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، والذي يأتي بالتزامن مع حلول 12 ربيع الأول 1447 هـ، وهو التاريخ الهجري المعتمد لذكرى ميلاد النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وأكد المعهد أن بدر شهر صفر يكتمل يوم السبت 30 أغسطس 2025، الأمر الذي يعني أن شهر صفر يكون 29 يومًا، ويليه مباشرة ربيع الأول، لتحتسب ذكرى المولد في يوم الخميس التالي.

موعد المولد النبوي الشريف 2025.. تعرف عليه

تاريخ المولد النبوي الهجري

ذهب الجمهور إلى أن المولد النبوي كان في شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتى عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة في "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور.

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول.

ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.