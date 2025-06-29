الأحد 29 يونيو 2025
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مياه أسيوط: تجديد شهادة TSM لمحطتي القوصية والوليدية المرشحة

فريق شركة مياه الشرب
فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط،فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات المتتالية، عن تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطتي مياه القوصية المرشحة (بطاقة تصميمية ٨٠٠ لتر/ثانية) والوليدية المرشحة (بطاقة تصميمية ٦٠٠ لتر/ثانية)، وذلك بعد اجتيازهما كافة المراجعات الفنية واستيفاء اشتراطات شهادة الـ TSM  بنجاح.

وأعرب المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم على التميز الفني والإداري داخل المحطات، مؤكدًا أن الشركة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير بنيتها التحتية الفنية، بما يضمن توفير مياه شرب آمنة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير الصادرة من وزارة الصحة المصرية.

كفاءة فنية وإدارية للمحطتين بما يتوافق مع متطلبات شهادة TSM

وتوجّه رئيس مياه أسيوط بجزيل الشكر والتقدير إلى مسؤولي TSM بالشركة القابضة، وكذلك إلى لجنة التفتيش التي تضم السيدة المهندسة ماجدة عزيز خبير هندسي بالشركة القابضة ومفتش TSM  معتمد والكيميائية حنان عبدالباقي مستشار رئيس مجلس الإدارة للجودة بشركة مياه قنا ومفتش TSM معتمد، مثمنًا جهودهم المتميزة في تنفيذ التفتيش التوكيدي والتأكد من استمرار الكفاءة الفنية والإدارية للمحطتين، بما يتوافق مع متطلبات شهادة TSM.

كما أثنى المهندس محمود شحاتة على فريق العمل بمحطتي القوصية والوليدية، مشيدًا بروح التعاون والالتزام التي أظهروها خلال الفترة الماضية، والتي تُوجت بهذا النجاح المُشرف. وأكد أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل دؤوب وتفانٍ وجهود استثنائية تُبرز المعدن الأصيل للعاملين بالشركة.

من جانبها، أكدت المهندسة شيماء جمال _ مدير إدارة TSM _ أن هذا الإنجاز يُعد محطة مضيئة في طريق الاستدامة والتطوير، ويعكس الرؤية المستقبلية للشركة نحو تبني مفاهيم الجودة والابتكار كركيزة أساسية في تقديم الخدمة للمواطنين.

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وبهذه المناسبة، تتقدم إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بالتهنئة لجميع العاملين، متمنية لهم مزيدًا من النجاحات والتميز في سبيل خدمة الوطن والمواطن، ليظل اسم الشركة منارة للجودة والريادة على مستوى الجمهورية.

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