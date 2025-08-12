نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، إتاحة 10 كليات و40 معهدا بالمرحلة الثالثة

نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025 تعلن وزارة التعليم العالي خلال ساعات نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، بعد انتهاء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق مساء أمس الأحد.

وبدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 رسميا يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس 2025، واستمرت عامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات في استقبال الطلاب يوميا خلال أيام المرحلة الثانية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 220.00 درجة فأكثر للشعبة العلمية للنظام الجديد أي بنسبة 68.75 في المائة، بإجمالي عدد طلاب 246642 طالبا وطالبة.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06 في المائة بإجمالي عدد طلاب 36406 طلاب وطالبات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المستهدفين في تنسيق المرحلة الثانية 283 ألفا و48 طالبا وطالبة.

وبالنسبة للنظام القديم، يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 280.00 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 68.29 في المائة، والشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 في المائة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025

يترقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ووفقا للمتبع، فإن وزارة التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة بعد 48 ساعة من إغلاق تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

لذلك فإنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 اليوم الثلاثاء.

الكليات التي مازالت متاحة للمرحلة الثالثة 2025

يتساءل طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، عن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة، ووفقا لتنسيق العام الماضي 2024، فإن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات جاءت كالتالي:

1. الفني التجاري بالزقازيق

2. العالي حاسبات ونظم تجمع أول

3. الفني التجاري بالإسكندرية

4. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

5. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

6. العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

7. الفني للفنادق بالإسكندرية

8. الفني التجاري بسوهاج

9. العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

10. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

11. معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

12. الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

13. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

14. الفني التجاري بالعريش

15. الفني التجاري بقويسنا

16. الفني التجاري ببنها

17. الفني التجاري بقنا

18. الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

19. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

20. العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

21. معهد المنيا العالي للغات

22. تربية نوعية فنية أسيوط

23. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

24. المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

25. الفني للفنادق بالمطرية

26. العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

27. معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

28. الفني التجاري بطنطا

29. الفني التجاري بالمطرية

30. تربية نوعية موسيقية المنيا

31. الفني التجاري بالمحلة الكبرى

32. طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

33. الفني التجاري بالمنصورة

34. تربية رياضية بنين الإسكندرية

35. المعهد العالي للغات بأسوان

36. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

37. الفني التجاري بشبرا

38. التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة

39. المعهد العالي للغات بالمنصورة

40. تربية رياضية بنين الفيوم

41. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

42. الفني التجاري ببور سعيد

43. الفني التجاري بدمياط

44. العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

45. تربية نوعية فنية الفيوم

46. العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

47. تربية نوعية موسيقية أسيوط

48. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

49. مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

50. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.