موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

يبحث عدد من الطلاب وخاصة طلاب الدور الثاني عن موعد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025.

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وعقب انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2025، يتم الإعلان في اليوم التالي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، ستنطلق مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق، والتي ستستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت المصادر أيضا، أن المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025، من المفترض أن تنطلق خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وربما في العشر أيام الأخيرة منه، نظرا لانها تضم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة والذين من المقرر أن تنتهي امتحاناتهم في 23 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها العلمي والأدبي، والذي سيأتي وفقا لما يلي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: من 68.75% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: من 64.06% وحتى 50%

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: من 68.29% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: 58.53% وحتى 50%.

الطلاب المسموح لهم بالتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تستهدف المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، مجموعة معينة من طلاب الثانوية العامة وهم كالآتي:

الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.

الطلاب الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة ولكنهم نجحوا في امتحانات الدور الثاني.

الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي كلية في المراحل السابقة بسبب انخفاض المجموع الكلي لدرجاتهم.

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، بعد غلق باب التسجيل اليوم في السابعة مساء وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، غدا الاثنين، ثم تبدأ مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معا.

رابط رسمي للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025، يختتم موقع التنسيق اليوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال هذا الرابط.

كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

ووفقا لتنسيق الجامعات العام الماضي 2024، فإن الكليات والمعاهد التي أتيحت لطلاب المرحلة الثالثة جاءت كالتالي:

1. الفني التجاري بالزقازيق

2. العالي حاسبات ونظم تجمع أول

3. الفني التجاري بالإسكندرية

4. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

5. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

6. العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

7. الفني للفنادق الاسكندريه

8. الفني التجاري بسوهاج

9. العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

10. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

11. معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

12. الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

13. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

14. الفني التجاري بالعريش

15. الفني التجاري بقويسنا

16. الفني التجاري ببنها

17. الفني التجاري بقنا

18. الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

19. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

20. العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

21. معهد المنيا العالي للغات

22. تربية نوعية فنية أسيوط

23. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

24. المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

25. الفني للفنادق بالمطرية

26. العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

27. معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

28. الفني التجاري بطنطا

29. الفني التجاري بالمطرية

30. تربية نوعية موسيقية المنيا

31. الفني التجاري بالمحلة الكبرى

32. طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

33. الفني التجاري بالمنصورة

34. تربية رياضية بنين الإسكندرية

35. المعهد العالي للغات بأسوان

36. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

37. الفني التجاري بشبرا

38. التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة

39. المعهد العالي للغات بالمنصورة

40. تربية رياضية بنين الفيوم

41. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

42. الفني التجاري ببور سعيد

43. الفني التجاري بدمياط

44. العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

45. تربية نوعية فنية الفيوم

46. العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

47. تربية نوعية موسيقية أسيوط

48. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

49. مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

50. معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.