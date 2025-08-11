مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025، توقعات القبول بالكليات المختلفة

يبحث عدد من طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025، وتوقعات القبول بالكليات المختلفة، وذلك قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، بعد غلق موقع التنسيق أمام تسجيل الرغبات غدا تمهيدا لإعلان نتائج المرحلة الثانية.

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات الحصول على نتائج المرحلة الثانية من خلال الرابط التالي

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

يبحث عدد من الطلاب وخاصة طلاب الدور الثاني عن موعد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها العلمي والأدبي، والذي سيأتي وفقا لما يلي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: من 68.75% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: من 64.06% وحتى 50%

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: من 68.29% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: 58.53% وحتى 50%.

الطلاب المسموح لهم بالتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تستهدف المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، مجموعة معينة من طلاب الثانوية العامة وهم كالآتي:

الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.

الطلاب الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة ولكنهم نجحوا في امتحانات الدور الثاني.

الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي كلية في المراحل السابقة بسبب انخفاض المجموع الكلي لدرجاتهم.

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وعقب انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2025، يتم الإعلان في اليوم التالي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، ستنطلق مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق، والتي ستستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت المصادر أيضا، أن المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025، من المفترض أن تنطلق خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وربما في العشر أيام الأخيرة منه، نظرا لأنها تضم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة والذين من المقرر أن تنتهي امتحاناتهم في 23 أغسطس 2025.

