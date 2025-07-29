مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، هاجر الشرنوبي تشارك في بطولة حكاية “هند"

تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي في بطولة حكاية “هند”، إحدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، وهو عمل درامي يعتمد على حكايات متعددة قصيرة.

الحكاية من تأليف هند عبد الله، وإخراج خالد سعيد، وبطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان.

وشاركت هاجر الشرنوبي متابعيها عبر خاصية “الاستوري” على حسابها في فيسبوك صورة لسكريبت أولى حلقات المسلسل، وكتبت عليها: “بسم الله نبدأ”

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبو ذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.

وكان صناع العمل قد انتهوا بالفعل من تصوير حكايتين هما "فلاش باك" و"بتوقيت 28"، ويواصلون حاليًا تصوير الحكايتين "Just You" و"هند"، ومع انضمام حكاية "ديجافو" إلى الجدول، يجري التحضير أيضًا للإعلان قريبًا عن تفاصيل حكاية جديدة بعنوان "الوكيل".

وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل، بالتزامن مع عرضه عبر قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقي البوستر تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار فضول الجمهور حول العمل، لا سيما مع مشاركة نخبة من النجوم الشباب على مستوى التمثيل والإخراج والكتابة، ما يجعله من أكثر الأعمال المنتظرة.

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