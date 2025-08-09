اليوم، انطلاق عرض حكاية فلاش باك من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

ينطلق اليوم السبت الموافق 9 أغسطس عرض حكاية فلاش باك وهي أولى حكايات المسلسل المنتظر “ما تراه ليس كما يبدو”، والتي يشارك في بطولتها أحمد خالد صالح ومريم الجندي.

ومن المقرر أن تعرض حكاية فلاش باك الحلقة الأولى في تمام الساعة السابعة مساء على منصة شاهد وفي التوقيت ذاته على قناة DMC، كما أن حلقات المسلسل سيتم توفيرها أيضا على منصة Watch it.

تفاصيل حكاية فلاش باك

وتدور أحداث الحكاية في إطار تشويقي مليء بالغموض، حول "زياد الكردي" محقق جنائي ويقدمه أحمد خالد صالح، وعلاقته بزوجته "مريم" رسامة وراقية استعراضية وتقدمها مريم الجندي، مع ظهور خاص للنجم خالد أنور كضيف شرف في بعض الحلقات.

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

