السبت 09 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح في حكاية فلاش باك

انطلق اليوم عرض أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو وهي حكاية فلاش باك والتي يقوم ببطولتها الفنان أحمد خالد صالح.

ويجسد أحمد خالد صالح خلال حكاية فلاش باك شخصية زياد الكردي، وهو مصور جنائي ذكي وماهر ولديه عين تلتقط التفاصيل الدقيقة التي تساهم في حل الكثير من القضايا، ولكن وبالرغم من مهارته إلا أنه لا ينجح في الوصول لحل لأهم قضية في حياته وهي قضية مقتل زوجته مريم التي تعرضت ليلة رأس السنة لحادث سيارة غامض أدى لرحيلها.

 يتسبب رحيل الزوجة لتغير حياة زياد رأسا على عقب حيث ينعزل عن الحياة والناس ويتوقف عن العمل نهائيا فلم يتخط على مدار عامين فكرة الرحيل المفاجئ لزوجته وحبيبته مريم. 

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

أحمد خالد صالح حكاية فلاش باك قناة DMC ما تراه ليس كما يبدو مريم الجندي مسلسل ما تراه ليس كما يبدو منصة شاهد حكاية فلاش باك الحلقة الأولى

