الخميس 07 أغسطس 2025
"جبران" يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

شهد  وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و"عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع"، لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومع رؤية مصر 2030.

تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مشتركة، لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة أنماط العمل الجديدة  ، وذلك تمهيدا دمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

 

وقد قام بالتوقيع على البروتوكول، هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، ومجدي محرم، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، ود. شيماء عمارة. رئيس مجلس أمناء مؤسسة عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع.

 تحديد الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وتوفير قاعات التدريب

ووفقا للبروتوكول تكون مهام  وزارة العمل تحديد الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتوفير قاعات التدريب، وفرص العمل المناسبة، أما مؤسسة مصر الخير،تقوم بتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ البرامج، وتوفير مرشحين من الفئة المستهدفة، أما عن التنفيذ تقوم مؤسسة عمارة مصر، في إعداد المادة العلمية، وتوفير المدربين، لتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير فرص العمل المستهدفة.

 

وخلال البروتوكول، تم الاتفاق على استخدام البنية التحتية والرقمية المتاحة لدى الجهات الثلاثة، لتيسير تنفيذ الأنشطة، مع ضمان تبادل البيانات والتنسيق فيما بينهم..

