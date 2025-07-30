رئيس الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية تدفع أسعار السلع إلى الارتفاع

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5% والمؤشر الأساسي منه بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو.

وأضاف باول، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إعلان معدلات الفائدة، أن الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع أسعار بعض السلع إلى الارتفاع.

وأوضح، أن التعريفات فرضت ضغطا على بعض السلع لكن التأثير الأوسع غير مؤكد، مشيرا إلى أن السيناريو الأساسي المعقول هو تأثير تضخمي قصير الأجل للتعريفات، ولكن من الممكن أن تكون التأثيرات التضخمية أكثر استمرارا.

وأشار، إلى أن المعارضين في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي شرحوا بوضوح حججهم لخفض أسعار الفائدة، قائلا: "كان هذا اجتماعًا جيدا للجميع على الطاولة، حيث فكر الجميع مليًا في هذا الأمر وطرحوا مواقفهم".

وتابع: "الجميع يريد هذا التفكير الواضح والتعبير عن آرائهم، وقد كان ذلك واضحًا اليوم، على ما أعتقد، على الطاولة بأكملها".

وقال، إن السياسة التقييدية المتواضعة لا تزال تبدو مناسبة في هذا الصدد، بالنظر إلى القوة المستمرة للاقتصاد الأمريكي، مضيفا أننا قررنا اليوم إبقاء سعر الفائدة الرئيسي كما هو، ويبدو لي، ولجميع أعضاء اللجنة تقريبا، أن الاقتصاد لا يؤدي بشكل جيد كما لو أن السياسة التقييدية تعيق نموه بشكل غير مناسب، وأن السياسة التقييدية المتواضعة تبدو مناسبة".

وأكد أن البنك المركزي الأمريكي سيراقب سوق العمل بعناية بحثا عن أي علامات ضعف مستقبلية، مشيرا إلى أنه ومع ذلك، هناك أيضا مخاطر هبوطية على سوق العمل. في الأشهر المقبلة، سنتلقى كمية جيدة من البيانات التي ستساعدنا في تقييم توازن المخاطر في ظل الوضع المناسب لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وأوضح باول في المؤتمر الصحفي: "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد وتوازن المخاطر المتغير قبل تعديل موقفنا من السياسة النقدية، ونرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب للوقاية من مخاطر التضخم".

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