اندلاع حريق في أشجار بكورنيش المعادي والحماية المدنية تكافح لإخماده (صور)

تكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على حريق نشب في أشجار بمحيط النادي النهري لنقابة المهن الزراعية بكورنيش المعادي.

حريق كورنيش المعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى باندلاع حريق في أشجار بمحيط النادي النهري لنقابة المهن الزراعية بكورنيش المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لاخماده.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

