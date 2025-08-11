الإثنين 11 أغسطس 2025
ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر

حالة الطقس اليوم الإثنين 11- 8 - 2025 بوادي النطرون

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود تتعرض البلاد إلى موجة   شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 46

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 47

درجة الحرارة المحسوسة: 48

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة

الجريدة الرسمية
