جحيم أغسطس.. الأرصاد الجوية تحذر: درجات الحرارة تقترب من الخمسينات في الصعيد.. ورياح وأتربة وأمطار رعدية على سيناء وسلاسل البحر الأحمر

موجة شديدة الحرارة،
موجة شديدة الحرارة، فيتو

بعد مدة استمرت أكثر من أسبوع خلال شهر أغسطس شهدت فيها البلاد أجواء لطيفة ودرجات حرارة معتدلة، قرر أغسطس أن يكشر عن أنيابه، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم الإثنين وحتى الجمعة المقبل، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32: 36 درجة مئوية، القاهرة والوجه البحرى 40: 42 درجة مئوية، وشمال الصعيد 42: 43 درجة مئوية، جنوب الصعيد 45: 49 درجة مئوية.

 

سحب رعدية ورياح وأتربة على هذه المناطق

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد، تكون رعدية أحيانا يصاحبها فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بدءا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية.

 

اضطراب بملاحة البحر الأحمر وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن طقس الجمعة

أمطار خفيفة وشبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة طقس الثلاثاء

الظواهر الجوية اليوم الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح قد تكون متوسطة ورعدية على جنوب ووسط سيناء وأمطار خفيفة قد تكون رعدية جنوب سلاسل البحر الأحمر.

ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

 

الأرصاد تعلن درجة الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28  ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة 42

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  27 و درجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة  43

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  40 , المحسوسة 42

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26  و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  41 , المحسوسة 43

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 46

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة  43

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 41  , المحسوسة 43

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 27  ودرجة الحرارة العظمى:  43 , المحسوسة 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 46

أسوان: درجة الحرارة  30  ودرجة الحرارة العظمى 45، المحسوسة 46.
 

