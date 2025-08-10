الأحد 10 أغسطس 2025
تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

حالة الطقس غدا، فيتو
أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة غدا الإثنين حيث يسود طقس  شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الاثنين 11-8-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والشبورة الكثيفة


الطقس غدا  فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


درجة الحرارة غدا

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   28  ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة 42

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  27 و درجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة  43

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  40 , المحسوسة 42

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26  و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  41 , المحسوسة 43

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 46

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة  43

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 41  , المحسوسة 43

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 27  ودرجة الحرارة العظمى:  43 , المحسوسة 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 46

أسوان: درجة الحرارة  30  ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 46
 

