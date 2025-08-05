اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة شيجيانج الصينية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًّا يمثل اتحاد الصناعة والتجارة ZFIC بمقاطعة شيجيانج- Zhejiang الصينية، برئاسة جين مين شيانج، نائب رئيس الاتحاد.

وذلك بحضور عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، بالإضافة لعدد من أعضاء الاتحاد الصيني الذي يضم مسؤولين حكوميين وممثلي أبرز شركات مقاطعة شيجيانج التي تشمل عددًا من القطاعات الصناعية واللوجستية أبرزها قطاع التشييد والبناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات المعدنية، والاستثمار والخدمات المالية.

جانب من اللقاء، فيتو

تقديم عرض عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي مستهل اللقاء قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول فيه أبرز المقومات والميزات التنافسية التي تجعل المنطقة مركزًا عالميًّا رائدًا للخدمات اللوجستية بـ 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر، تتكامل مع 4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية عالمية المواصفات؛ لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار العالمي في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية المنطقة الاقتصادية التي تتوسع لتشمل 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.

بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بنفاذية غير قابلة للمنافسة لمختلف الأسواق العالمية.

كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس تطلعه الدائم لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة الصينية لا سيما بعد الجولة الترويجية الناجحة للصين الشهر الماضي التي شهدت توقيع 6 مشروعات مختلفة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، فضلًا عن عدد من المشروعات المرتقبة في الفترة المقبلة.

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