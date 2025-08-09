وزير الكهرباء يطمئن على استقرار الشبكة وتحسن جودة التغذية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

واصل الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي.

جولات محافظ الكهرباء والطاقة المتجددة بمواقع العمل

وقام وزير الكهرباء اليوم بزيارة تفقدية إلى مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويعد مركز التحكم بالقاهرة ضمن 7 تحكمات إقليمية على مستوى الجمهورية تابعة للمركز القومي للتحكم فى الطاقة، وتشمل مركز تحكم الإسكندرية الإقليمي وتحكم القناة وغرب الدلتا ومركز تحكم الدلتا ومصر الوسطى ومصر العليا، بالاضافة إلى مركز مراقبة المحطات الشمسية، وتعمل جميعها لضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية وتأمين التغذية واستمرارية التيار الكهربائي.

تابع الدكتور محمود عصمت عمل المركز فى الحفاظ علي الجهود والتحميلات وتأمين الشبكة وتشغيل منظومة ضبط التردد، وعمل أجهزة طرح الحمل والتأكد من سلامة الضبط، وراجع خطة التشغيل الأمثل لوحدات التوليد وخفض معدلات استهلاك الوقود.

تأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع

وخلال الجولة اطمئن وزير الكهرباء على وضع الشبكة الكهربائية فى نطاق عمل المركز، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعا، والنتائج التى تحققت على مستوى تحسين الكفاءة وتغيير نمط التشغيل وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وكذلك الاستعدادات الخاصة بمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال وقت الذروة، وغيرها من الإجراءات فى إطار خطة تأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، وشملت الجولة التفقدية الإجراءات الخاصة بمجابهة الحالات الطارئة ومتابعة حالة المهمات بالشبكة، والخطوات الاستباقية لمنع خروج الوحدات والمتابعة الدقيقة للبيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركتي إنتاج وتوزيع الكهرباء في حالة حدوث اعطال أو خروج اضطراري للوحدات وتأمين استمرار التغذية الكهربائية.

اكد الدكتور محمود عصمت أن مراكز التحكم الإقليمية عليها مسئولية كبيرة، وهى الضمانة الرئيسية لتأمين الشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية، لاسيما فى ظل ارتفاع درجات الحرارة والتي يصاحبها ارتفاعا فى الأحمال وزيادة فى معدلات الاستهلاك، مضيفا أن مسئولي التحكم يقومون بدور فاعل للحفاظ على سلامة المنظومة ومجابهة الاحمال العالية والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام، وكذلك مراقبه مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة وتحسين معدلات الأداء بما يحقق الكفاءة فى التشغيل.

