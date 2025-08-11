بسبب غزة، صندوق الثروة السيادي النرويجي يعلن بيع حصصه بشركات إسرائيلية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل اليوم الاثنين، بأن صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية.



يسرائيل هيوم: النرويج ستوقف استثماراتها في إسرائيل



وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن أنه سيوقف استثماراته في إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة النرويجية اليوم، أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.

النرويج تراجع استثمارات صندوقها السيادي في الاحتلال

وجاءت مراجعة النرويج بعد تقرير نشرته صحيفة "أفتنبوستن" اليومية، أفاد بأن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حاز حصة خلال 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، لهيئة الإذاعة النرويجية إن استثمار الصندوق في مجموعة محركات بيت شيمش المحدودة أمر مثير للقلق.

وأضاف “يجب أن نحصل على توضيح بشأن هذا الأمر، لأن قراءة ذلك تشعرني بالقلق”.

استثمارات صندوق النرويج السيادي في إسرائيل

تشير أحدث السجلات المتاحة لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير استثمارات صندوق النرويج السيادي، إلى أنها استحوذت على 1.3 % في محركات بيت شيمش في 2023، قبل أن ترفع هذه الحصة إلى 2.09 بالمئة بنهاية 2024، لتبلغ قيمة أسهمها 15.2 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.