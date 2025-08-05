الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يبلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، حكومة النرويج تعتزم مراجعة استثمارات صندوقها السيادي في إسرائيل

مظاهرات ضد الاحتلال،
مظاهرات ضد الاحتلال، فيتو

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم، أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.

 

النرويج تراجع استثمارات صندوقها السيادي في الاحتلال

وجاءت مراجعة النرويج بعد تقرير نشرته صحيفة "أفتنبوستن" اليومية، أفاد بأن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حاز حصة خلال 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة.

 

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، لهيئة الإذاعة النرويجية إن استثمار الصندوق في مجموعة محركات بيت شيمش المحدودة أمر مثير للقلق.

وأضاف “يجب أن نحصل على توضيح بشأن هذا الأمر، لأن قراءة ذلك تشعرني بالقلق”.

 

استثمارات صندوق النرويج السيادي في إسرائيل

تشير أحدث السجلات المتاحة لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير استثمارات صندوق النرويج السيادي، إلى أنها استحوذت على 1.3 % في محركات بيت شيمش في 2023، قبل أن ترفع هذه الحصة إلى 2.09 بالمئة بنهاية 2024، لتبلغ قيمة أسهمها 15.2 مليون دولار.

 

وفي ضوء تقرير أفتنبوستن والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، قال وزير المالية ينس ستولتنبرج اليوم إن البنك المركزي سيُجري مراجعة لحيازات نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت في إسرائيل.

المفوضية الأوروبية: احتلال قطاع غزة استفزاز غير مقبول

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: احتلال غزة يؤدي إلى إنهاك القوات النظامية والاحتياط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة النرويجية يوناس جار ستوره رئيس الوزراء النرويجي صندوق النرويج السيادي الضفة الغربية

مواد متعلقة

المفوضية الأوروبية: احتلال قطاع غزة استفزاز غير مقبول

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: احتلال غزة يؤدي إلى إنهاك القوات النظامية والاحتياط

الأكثر قراءة

رسميا.. الزمالك ينهي تعاقده مع تيدي أوكو بالتراضي

بعد تنفيذ الإيجار القديم، رئيس إسكان النواب يكشف خطوات تطبيق الزيادة بقيمة الأجرة الشهرية

شمس البارودي: سبت شقتي بكامل إرادتي ولا أعلق علي قانون الإيجار القديم

شوبير: الزمالك وبيراميدز يفاوضان عبد القادر وأنا عارف إن الكلام ده بيزعله

حالة الطقس غدا الاربعاء، أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

الكيلو السائب يصل لـ 470 جنيهًا، أسعار حلوى المولد 2025 بالمحال التجارية

بدءا من السبت المقبل، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة

تصل لـ 4000 جنيه، أسعار شنط المدارس في المحال التجارية 

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب إخراج الزكاة من فلوس الوديعة؟ وهل يجوز التصدق على الأحفاد؟ (فيديو)

وزير الأوقاف: المرحلة الحالية تتطلب علماء يحسنون توظيف العلم في خدمة الناس (صور)

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads