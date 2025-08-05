الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

تطور خطير، مجلس النواب الأمريكي يعلن أن الضفة الغربية حق لإسرائيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، فيتو

أطلق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، تصريحا خطيرا بخصوص إسرائيل والضفة الغربية لنهر الأردن.

جبال يهودا والسامرة وعدت بها الشعب اليهودي

وقال جونسون، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية "تايمز أوف إسرائيل": إن الولايات المتحدة تعترف بالحق التاريخي لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية لنهر الأردن، زاعمًا: "تعلمنا الكتب المقدسة أن جبال يهودا والسامرة وعدت بها الشعب اليهودي، وهي ملك لهم بحق. لكن الكثيرين حول العالم يرون الأمر بشكل مختلف.. هذه الأرض لها أهمية كبيرة لإيماننا ولنا نحن. نحن نقف معكم تماما"،

الكنيست الإسرائيلي أقر اقتراحا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

وفي يوليو، أفاد الموقع الإسرائيلي "واينت" أن الكنيست الإسرائيلي أقر اقتراحا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لنهر الأردن ومنطقة الأغوار.

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الشعب اليهودي النواب الأمريكي الضفة الغربية الأردن

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