الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء النرويج: الوضع في غزة كارثي

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

قال رئيس وزراء النرويج، يوناس جار، اليوم الخميس: إن الوضع في قطاع غزة كارثي وأكثر خطورة من أي وقت مضى.

ومن جانبه، قال وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند أوكروست، اليوم الخميس: “نفعل ما بوسعنا لوقف الحرب في غزة”.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف الوزير النرويجي: الوضع في غزة يتصدر اجتماعات مجموعة الـ20، وما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك صارخ للقانون الإنساني.

وتابع: مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لتزويد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تقدم للجميع وأن تكون أمرا محايدا.

وفي السياق ذاته، أدانت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 

لا تملك إسرائيل سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة

وجددت الأطراف المذكورة أعلاه بحسب بيان لوزارة الخارجية،التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة النرويج العدوان الاسرائيلي علي غزة أندونيسيا

مواد متعلقة

من بينهم 12 من منتظري المساعدات، 51 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

الجوع في غزة، قتل منتظري الطحين ومنظمات أممية تطالب بأفعال بدلا من الاستنكار

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

وفاة المصارع الشهير هالك هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية

جهود مكثفة لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

حسين لبيب يجري جراحة ناجحة ويبتعد عن أعمال نادي الزمالك أسبوعين

أغنياء وفقراء!

تفاصيل جلسة يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة في المنام وعلاقتها بتحقيق التفوق والنجاح

هل العقيقة سنة أم فرض؟ أمين الفتوى يوضح

أمين الفتوى: التهرب من دفع تذكرة المترو أو الأتوبيس العام "حرام شرعًا" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads