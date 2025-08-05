الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

حماس وسلاحها!

سلاح حماس هذه الأيام والأيام المقبلة عنوان لنشرات الأخبار الخاصة بمنطقتنا، وذلك بعد أن أعلن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط عن صفقة جديدة لغزة، تقضى بإنهاء حرب غزة بعد الإفراج عن كل المحتجزين الاسرائيليين في غزة، ونزع  سلاح حماس.. فقد سارعت حماس بتكذيب ويتكوف الذي قال إنها مستعدة للتخلى عن سلاحها، مؤكدة أنه مادام هناك احتلال فلابد أن تكون هناك مقاومة، ولابد للمقاومة أن تملك سلاحا. 


غير أن هناك من يرى أن حماس سوف يأتي عليها وقت للتخلى عن سلاحها، وهذا ما فهمته واشنطن من خلال اتصالاتها المباشرة معها، ويفسر قول ويتكوف أنها ستقبل ذلك. 


ويستند هؤلاء إلي معلومات يرونها صحيحة، تشير إلي أن ما يهم قادة حماس أكثر ما يهمهم الأن حياتهم، وعدم ملاحقة إسرائيل لهم، ولذلك قد يقبلون مقايضة سلاحهم بضمانات تؤمن لهم حياتهم لتحفظ لهم على ما في حوزتهم من الأموال، خاصة وأن السلاح الذي في حوزة حماس إنخفضت كمياته بعد 22 شهرا من الاستهداف العسكري الاسرائييلي لعناصرها جوا وبرا وبحرا. 


إلا أن هناك من لا يوافقون على ذلك ويرون أن حماس الداخل متمسكون بسلاحهم، وحماس الخارج تبغى دورا سياسيا في مستقبل غزة، وسلاحهم يضمن لهم ذلك..  

حكاية الإيجارات القديمة

ما يريده الرئيس

وهذا يعني أن صفقة ستيف ويتكوف الجديدة يعارضها أمران.. الأول من جانب إسرائيل يتمثل في إنسحاب قواتها من القطاع، والثاني من جانب حماس يتمثل في سلاحها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلاح حماس نزع سلاح حماس إسرائيل المحتجزين الإسرائيليين في غزة المحتجزين الإسرائيليين مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب إنهاء حرب غزة حماس حركة حماس

مواد متعلقة

الجنيه والدولار

فضحوا أنفسهم!

انقلاب حماس على مصر

نحن والحكومة والتجار!

تاني

الأكثر قراءة

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

السيسي: قطاع غزة يربطه بالعالم 5 منافذ منها رفح.. والباقي يدار من خلال إسرائيل

أشرف زكي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

تجديد حبس شاكر ومداهم وليلى الشبح بتهمة نشر محتوى مسيء وحيازة مخدرات

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، أسباب زيادة سعر تذكرة الكشف بمستشفيات الصحة النفسية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads