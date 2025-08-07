عبث سياسي!

تجاهل ترامب أمس في مؤتمر صحفي الإجابة عن سؤال حول رأيه في اتجاه نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة، وبدلا من ذلك تحدث عن دوره في إيقاف الحرب بين إيران وإسرائيل بعد ضرب أمريكا المنشآت النووية الإيرانية، ولم ينس تحذير إيران وتهديدها بضربة أخرى إذا استمرت في مشروعها النووى..

وهذا نوع من العبث السياسي المتعمد، ويعنى بوضوح أن ترامب يؤيد ضمنا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال كامل أراضي القطاع الذى تسيطر على نحو ثلاثة أرباع مساحته.

وهو عبث يحمل في ثناياه استخفافا أولا بالصحفيين المشاركين في المؤتمر الصحفي، وثانيا استخفافا بالأمريكيين الذين يرأسهم، والمفترض أن يعلمهم بدقائق الأمور، خاصة إذا كان يتعلق بحرب لم تعد تلقى قبولا أمريكيا، وتطالب أعداد متزايدة من الأمريكيين وقفها..

وثالثا استخفافا بِنَا نحن العرب الذين نعول عليه أن يفعل ما يتعين عليه لوقف الحرب، خاصة وأنه يقدر على ذلك إذا شاء، أو بالأصح إذا أوقف دعمه لإسرائيل وأمر نتنياهو بإنهاء هذه الحرب.

وإذا كان الاستخفاف بالصحفيين الأمريكيين والمواطنين الأمريكيين من قبل رئيسهم شأن أمريكي داخلى، فإن الاستخفاف بِنَا يتعين أن يعرف ترامب أنه غير مقبول منا.. ويتعين ألا يقتصر ذلك بالكلام فقط والتصريحات الصحفية، وإنما يتعين التلويح له أن الاستخفاف بِنَا يؤذى المصالح الامريكية لدينا، وأن نترجم ذلك عمليا، خاصة وأن المصالح الأمريكية لدينا كبيرة.

