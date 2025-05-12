كيفية عمل القرص الفلاحي على الطريقة الأصلية

طريقة عمل القرص الفلاحى، القرص الفلاحى من أنواع القرص الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وعادة تقدم فى الأرياف ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل القرص الفلاحى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها وتقديمها كوجبة خفيفة مع الشاى.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القرص الفلاحى.

مكونات عمل القرص الفلاحى:-

4 أكواب دقيق يفضل دقيق القمح البلدي

1 كوب سمن بلدي أو زبدة

1/2 كوب زيت

1 كوب لبن دافئ أو حسب الحاجة للعجن

1/4 كوب عسل أسود

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة شمر أو ينسون اختياري لنكهة مميزة

سمسم للتزيين

طريقة عمل القرص الفلاحى:-

في كوب، اخلطي الخميرة مع السكر والقليل من اللبن الدافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والشمر أو اليانسون.

أضيفي السمن والزيت وقلبي جيدا حتى يتشرب الدقيق الدهون (طريقة "السبك").

أضيفي الخميرة المذابة والعسل الأسود وابدئي بإضافة اللبن تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

شكلي العجينة على شكل أقراص صغيرة أو متوسطة الحجم، وضعيها في صينية مدهونة بالزيت. يمكنك تزيين الوجه بالسمسم.

أدخلي الصينية فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180-200 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تكتسب القرص لون ذهبي.

يمكنك حشو بعض الأقراص بالعجوة أو الجبن حسب الرغبة.

للحصول على قرص طرية، غطيها بعد خروجها من الفرن بفوطة نظيفة لعدة دقائق.

طريقة عمل القرص الفلاحى

ولعمل القراقيش

مكونات عمل القراقيش بالعجوة:-

4 أكواب دقيق أبيض

نصف كوب سمن بلدي أو زبدة

نصف كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن (حوالي كوب حسب الحاجة)

للعجوة نصف كيلو تمر مع ملعقة سمن + رشة قرفة (اختياري)

طريقة عمل القراقيش بالعجوة:-

يوضع التمر مع ملعقة سمن على النار ويقلب حتى يلين، ويمكن إضافة رشة قرفة حسب الرغبة، ويترك ليبرد.

في وعاء كبير، يخلط الدقيق مع رشة الملح.

يسخن السمن والزيت على النار حتى يقدح، ثم يضاف مباشرة على الدقيق ويفرك جيدا حتى يتشرب الدقيق الدهون.

تذوب الخميرة في القليل من الماء الدافئ مع السكر وتترك لتتفاعل.

تضاف الخميرة إلى الدقيق، ويضاف الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

تترك العجينة لتختمر حوالي ساعة.

تفرد العجينة على شكل مستطيل كبير، وتفرد العجوة على الوجه.

يلف المستطيل على شكل رول (أسطوانة).

يقطع الرول إلى قطع متساوية بدون تشكيل إضافي.

ترص القطع في صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق زبدة.

تترك 15 دقيقة لتختمر مرة ثانية.

تخبز في فرن ساخن على 180 درجة مئوية حتى تحمر من الأسفل والأعلى (حوالي 20-25 دقيقة).

يمكن دهن الوجه بالبيض والحليب لإعطاء لمعة جميلة.

تحفظ القراقيش في علبة محكمة للحفاظ على القرمشة.

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