طريقة عمل القرص الطرية، بخطوات بسيطة والنتيجة مضمونة

طريقة عمل القرص الطرية، من طرق عمل المعجنات التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة مع كوب من المشروب المفضل.

وطريقة عمل القرص الطرية تحمل للكثير من الأمهات وستات البيوت العديد من الذكريات، فكانت الجدات دائمًا يصنعن القرص، وتوزعها على أفراد العائلة، وكان الأطفال يلتفون حولها لتصنع لهم القرص الطرية على شكل عرائس صغيرة.

والآن أصبحت تبحث الأمهات عن طريقة عمل القرص الطرية، لتصنعها لأطفالها، ولتقديمها لأفراد أسرتك أو لضيوفها، كوجبة خفيفة، في هذا الجو البارد، بين الوجبات الرئيسية، مع المشروبات الساخنة، ويمكنك إجادة طريقة عمل القرص الطرية، بكل سهولة.

وتعد طريقة عمل القرص الطرية، من الوصفات سهلة التحضير، على أن تلتزم ست البيت، بالمقادير وخطوات العمل، حتى يمكنك تعلم طريقة عمل القرص الطرية بسهولة، مع ضمان النتيجة.

طريقة عمل القرص الطرية خطوة بخطوة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب، وهي من المعجنات اللذيذة، والتي سيعشقها أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.



القرص الطرية



مدة التحضير: ١٠ دقيقة

مدة الطهي: ٣٥ دقيقة

يكفي لـ٨ اشخاص

مقادير القرص الطرية:

٢٥٠جرام سميد ناعم

٢٥٠جرام دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب رايب

ملعقتين كبيرتين زبدة مذابة

ملعقة كبيرة فانيلا

رشة ملح

ملعقة كبيرة باكينج باودر

ملعقة كبيرة يانسون حب

بيضة

كوب سميد خشن للتشكيل

خطوات عمل القرص الطرية

يمزج السميد الناعم مع الزيت في وعاء عميق الى ان يتم التأكد ان كل الحبات السميد تجانست مع الزيت.

تضاف الزبدة وباقي المكونات بالتدريج مع الخلط المتواصل باستخدام اطراف الاصابع.

ما ان يتم الحصول على عجين رخو ومتجانس تؤخذ مقدار كورة باستخدام ملعقتين كبيرتين ثم توضع الكور بالسميد الخشن وتمرر لتتغلف تماما بالسميد.

ترمى بقوة خفيفة فوق سطح صينية الخبز المبطنة بورق الخبز مع تفادي تبسيطها باليد.

تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٥ دقيقة الى ان تتشقق وتتحمر.

تقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الفايش الصعيدي، بأسهل خطوات

الفايش الصعيدي

طريقة عمل الفايش، من طرق المعجنات التي يشتهر بها أهل الصعيد، والتي توارثناها عن الأجداد، والتي يمكنك صنعها لأفراد الأسرة بكل سهولة، لتناولها مع الشاي او العصير.

ويعد الفايش الصعيدي من المخبوزات عالية القيمة الغذائية، لأنه يحتوي على فوائد صحية عديدة، لاحتواءه على اللبن الحليب، والكركم، وكلاهما يقدمان للجسم الكثير من الفوائد، فهو يزود الجسم بالطاقة، وجيد لصحة العظام والأسنان.



طريقة عمل الفايش الصعيدي

ونستعرض من خلال السطور التالية، طريقة عمل الفايش الصعيدي على أصوله من مطبخ الشيف منال الكومي.



مقادير عمل الفايش الصعيدي:

كيلو دقيق

كوب ونصف زبدة أو سمن بلدي ويفضل السمن

حوالي لتر حليب

ملعقة كبيرة كركم

3 ملاعق كبيرة حمص مطحون أو فول مدشوش ناعم

كوب سكر

ذرة ملح



طريقة عمل الفايش الصعيدى:

نقوم بعمل خميرة الحليب أولًا:

-نضع الحمص أو الفول في علبة أو برطمان ويفضل برطمان زجاج مثل برطمان المربي.

- ثم نغلي كوب حليب ونضعه فور غليانه عليه في العلبة، ثم نُغطي العلبة بغطاء مُحكم الغلق وتُلف جيدًا بقطعة قُماش وتوضع في مكان لا يصل إليه الهواء كي تتخمر، لمدة يوم فى الصيف ويومين فى الشتاء.

-وعند فتحها نلاحظ تكون طبقة مثل القرص علي الوجه وبذلك تكون اختمرت جيدًا.

-نأخذ كوب دقيق تقريبًا نضع عليهم الخميرة ونعجنهم ونغطيها ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثانيًا تحضير العجين:

-نضع باقي الحليب مع الزبدة أو السمن مع السكر والكركم على النار لتدفئته فقط.

-نضع الدقيق في طبق العجن ثم يُعجن بخليط الحليب وهو دافىء ويعجن ثم نضع الخميرة.

-نعجن العجين جيدًا حتى تختفي الخميرة وتترك حتى تختمر، ساعة أو أكثر.

-بعد حدوث التخمر للعجين تُقطع على شكل صوابع أو أقراص ثم توضع في صاجات مدهونة بالسمن.

-يُسخن الفرن جيدًا على 220 ثم نضع الصاجات وبعد أن تنضج وتحمر نقلبها، ثم ننقلها إلى فرن هادئ حتى يتم تحميصها.

ويجب ألا تضاف أي خميرة غير خميرة الحليب حتى لا يتغير الطعم.

