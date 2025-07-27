الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أعراض الإجهاد الحراري، احذريه فى الطقس الحار

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

أعراض الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري من الإصابات الشائعة الحدوث فى فصل الصيف، حيث ينتشر بين الكبار والصغار فى الطقس الحار نتيجة ارتفاع حرارة الطقس.

وأعراض الإجهاد الحراري، عديدة وللأسف قد يجهلها الكثير من الأشخاص، ما يصعب من التشخيص والعلاج، وللاسف له مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد: إن الإجهاد الحراري هو حالة صحية تحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته نتيجة التعرض المفرط للحرارة، خاصة في الأماكن الحارة والرطبة، أو أثناء ممارسة مجهود بدني كبير تحت أشعة الشمس، وإذا لم يعالج في الوقت المناسب، قد يتطور إلى ضربة شمس خطيرة تهدد الحياة.

أعراض الإجهاد الحراري

وأضاف العوضي، تتنوع الأعراض حسب شدة الحالة، ومن أعراض الإجهاد الحراري:-

  • التعرق الشديد
  • شحوب الجلد
  • الشعور بالضعف أو الإرهاق العام
  • الدوخة أو الدوار
  • الصداع
  • الغثيان أو القيء
  • تسارع ضربات القلب
  • تشنجات عضلية
  • برودة الجلد ورطوبته رغم الحرارة
  • انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف

أسباب الإجهاد الحراري

وتابع، أن من أسباب الإجهاد الحراري:-

  • التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة
  • ممارسة الرياضة أو العمل البدني الشاق في أجواء حارة
  • الملابس الثقيلة أو الضيقة التي تعيق التعرق وتمنع التهوية
  • قلة شرب الماء مما يؤدي إلى الجفاف
  • تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول أو أدوية القلب التي تؤثر على توازن السوائل
  • السن، حيث يكون الأطفال وكبار السن أكثر عرضة
أعراض الإجهاد الحراري 
أعراض الإجهاد الحراري 

مخاطر الإجهاد الحراري

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إذا لم يعالج الإجهاد الحراري، قد يتفاقم ويؤدي إلى:

  • ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة خطيرة.
  • فشل في عمل الأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى.
  • تلف دائم في الدماغ نتيجة ارتفاع حرارة الجسم.
  • الإغماء أو فقدان الوعي.
  • الوفاة في الحالات القصوى.

علاج الإجهاد الحراري 

وأضاف الدكتور محمد،أنه عند ملاحظة أعراض الإجهاد الحراري، يجب التصرف بسرعة، والقيام بالات:-

  • نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل
  • خلع الملابس الزائدة
  • تبريد الجسم باستخدام منشفة مبللة أو مروحة
  • شرب الماء أو السوائل الباردة مع تجنب المشروبات المحتوية على كافيين أو كحول
  • الراحة التامة وعدم ممارسة أي مجهود
  • طلب الإسعاف فورا إذا تطورت الأعراض لضربة شمس أو فقدان وعي

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

وتابع، أنه لتفادى الإصابة بالاجهاد الحراري، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • تجنب التعرض للشمس بين الساعة 12 ظهرا و4 عصرا.
  • ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وفاتحة اللون
  • شرب كميات كافية من الماء يوميا
  • استخدام واقى من الشمس وقبعة عند الخروج
  • تقليل المجهود البدني في الأجواء الحارة
  • التواجد في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة
  • مراقبة الأطفال وكبار السن في الأجواء الحارة
txt

أعراض ضربة الشمس وأسبابها وطرق علاجها

txt

أعراض الإجهاد الحراري عند الأطفال وطرق علاجه

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجهاد الحراري أعراض الإجهاد الحراري أسباب الإجهاد الحراري علاج الإجهاد الحراري صحة الصحة الدكتور محمد العوضى

مواد متعلقة

الصحة: التعرض لـ ضربة الشمس في الصيف خطر يهدد بالوفاة

احذري، أسباب ضربة الشمس وأعراضها ومخاطرها

الهلال الأحمر السعودي: انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإجهاد الحراري للحجاج

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج

مسلسل آسر الحلقة 82، حياة تخبر باسل خياط عن سر خيانتها لمجد

أمطار على هاتين المدينتين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

عائلات الجيزة تغادر منازلها بسبب أزمة الكهرباء.. و"جزيرة الذهب" بلا حلول منذ أكثر من 23 ساعة

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «وفاكهة وأبا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 31 من سورة عبس

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لـ الصلاة بالبنطلون والفانلة الداخلية (فيديو)

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية