أعراض الإجهاد الحراري، احذريه فى الطقس الحار

أعراض الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري من الإصابات الشائعة الحدوث فى فصل الصيف، حيث ينتشر بين الكبار والصغار فى الطقس الحار نتيجة ارتفاع حرارة الطقس.

وأعراض الإجهاد الحراري، عديدة وللأسف قد يجهلها الكثير من الأشخاص، ما يصعب من التشخيص والعلاج، وللاسف له مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد: إن الإجهاد الحراري هو حالة صحية تحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته نتيجة التعرض المفرط للحرارة، خاصة في الأماكن الحارة والرطبة، أو أثناء ممارسة مجهود بدني كبير تحت أشعة الشمس، وإذا لم يعالج في الوقت المناسب، قد يتطور إلى ضربة شمس خطيرة تهدد الحياة.

أعراض الإجهاد الحراري

وأضاف العوضي، تتنوع الأعراض حسب شدة الحالة، ومن أعراض الإجهاد الحراري:-

التعرق الشديد

شحوب الجلد

الشعور بالضعف أو الإرهاق العام

الدوخة أو الدوار

الصداع

الغثيان أو القيء

تسارع ضربات القلب

تشنجات عضلية

برودة الجلد ورطوبته رغم الحرارة

انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف

أسباب الإجهاد الحراري

وتابع، أن من أسباب الإجهاد الحراري:-

التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة

ممارسة الرياضة أو العمل البدني الشاق في أجواء حارة

الملابس الثقيلة أو الضيقة التي تعيق التعرق وتمنع التهوية

قلة شرب الماء مما يؤدي إلى الجفاف

تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول أو أدوية القلب التي تؤثر على توازن السوائل

السن، حيث يكون الأطفال وكبار السن أكثر عرضة

أعراض الإجهاد الحراري

مخاطر الإجهاد الحراري

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إذا لم يعالج الإجهاد الحراري، قد يتفاقم ويؤدي إلى:

ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة خطيرة.

فشل في عمل الأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى.

تلف دائم في الدماغ نتيجة ارتفاع حرارة الجسم.

الإغماء أو فقدان الوعي.

الوفاة في الحالات القصوى.

علاج الإجهاد الحراري

وأضاف الدكتور محمد،أنه عند ملاحظة أعراض الإجهاد الحراري، يجب التصرف بسرعة، والقيام بالات:-

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل

خلع الملابس الزائدة

تبريد الجسم باستخدام منشفة مبللة أو مروحة

شرب الماء أو السوائل الباردة مع تجنب المشروبات المحتوية على كافيين أو كحول

الراحة التامة وعدم ممارسة أي مجهود

طلب الإسعاف فورا إذا تطورت الأعراض لضربة شمس أو فقدان وعي

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

وتابع، أنه لتفادى الإصابة بالاجهاد الحراري، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب التعرض للشمس بين الساعة 12 ظهرا و4 عصرا.

ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وفاتحة اللون

شرب كميات كافية من الماء يوميا

استخدام واقى من الشمس وقبعة عند الخروج

تقليل المجهود البدني في الأجواء الحارة

التواجد في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة

مراقبة الأطفال وكبار السن في الأجواء الحارة

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