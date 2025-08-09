السبت 09 أغسطس 2025
تجديد حبس عاطل أحدث "عاهة" مستديمة في وجه طفل بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل، وذلك بتهمة الشروع في قتل طفل يبلغ من العمر 11 سنة، والتسبب بإحداث عاهة مستديمة به بدائرة قسم شرطة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفل مصاب بجرح طولي في منطقة الوجه على أثر تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الطفل المجني عليه أقر بأنه أثناء ذهابه لشراء بعض الأغراض التي طلبتهم منه والدته اعترض طريقه شاب، ثم تشاجر معه دون إبداء أي أسباب.

وأضاف المجني عليه أن المتهم أخرج سلاحًا أبيض من جيبه ثم شق به وجهه قائلا: “دي علامة علشان تفضل فاكرني”.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد بأقوال الطفل المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب سبه الطفل ورد الأخير عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

