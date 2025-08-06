السجن المشدد 20 عاما لـ 13 متهما بإحداث عاهة مستديمة لشخصين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، لـ13 متهما، وتغريم كل منهم مبلغ 5000 حنيه، لاتهامهم باستعراض القوة كفريقين قبل بعضهم البعض وقبل المارة، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة لشخصين، بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

السجن المشدد لـ20 عاما لـ13 متهما لإحداث عاهة مستديمة لشخصين بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.



أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين "السيد غ إ"، 50 سنة، مخلي سبيله، ووالده "غريب إ م"، 80 سنة، مخلي سبيله، مقيمان شارع الترعة البيجامية أول شبرا الخيمة، و"علي ي إ"، 25 سنة، هارب، مقيم مدينة التعاون، شبرا الخيمة أول، و"هاني غ إ"، 45 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"أحمد ي ح"، 30 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"إسماعيل ي ح"، 27 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"أحمد م م"، 44 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"عبد الرحمن م ص"، 25 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"صلاح الدين م ص"، 25 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"حسن ي ج"، 32 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"ناهد ا م"، 50 سنة، مخلي سبيلها، مقيمة مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، "سيدة غ إ"، 54 سنة، هاربة، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، و"سعيد غ إ"، 47 سنة، هارب، مقيم مدينة السعادة، شبرا الخيمة أول، في القضية رقم 414 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 7 / 1 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف كفريقين وقبل بعضهم البعض وقبل المارة من سكان شارع الترعة البيجامية.

استطرد أمر الإحالة لجنايات شبرا الخيمة القليوبية بأن المتهمين جميعا قصدوا ترويع بعضهم البعض وسكان المنطقة وتخويفهم وسلب أموالهم، بأن تشاجروا قبل بعضهم البعض وأحرزوا أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات

وأوضح أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجنايات والجنح التالية، وهو أنه في ذات الزمان والمكان أنف البيان، حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وحازوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قطع زجاجية - قطع حجرية".

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين الخامس والسابع ضربا المجني عليه سعيد غريب إمام عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن تعديا عليه بضربة بالعينين بسلاح ناري "فرد خرطوش"، فأحدث به إصابة في فقد إبصار العينين نهائيًا، والتي تقدر نسبة العجز منها حوالي 100% على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أنهما ضربا عمدا المجني عليها الطفلة سندس ا غ، بأن صوبا نحوها السلاح الناري محل الاتهام السابق، فأطلقا صوبها عيار ناري مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن إشغالها الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

كما أن المتهم الأول، ضرب عمدا المجني عليا شيماء حسن محمد، بأن أحدث إصابتها باستخدام أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (حجر) والتي اعجزتها عن أشغالها الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا مما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

أما المتهم العاشر، فضرب المجني عليه ياسر غ عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بضربه بالوجه والعين اليسرى بسلاح ناري "فرد خرطوش"، فأحدث به إصابة في فقد إبصار العين اليسرى والتي تقدر نسبة العجز منها حوالى 35%، علي النحو المبين بالتحقيقات، كما ضرب عمدا المجني عليه نادر حسن محمد، بأن صوب نحوه السلاح الناري محل الاتهام السابق، فأطلق صوبه عيار ناري مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

أما المتهمين من الأول إلي الرابع والثاني عشر والثالث عشر، فضربوا عمدا المجني عليهم حسن مو، وميادة م ا وناهد ا ش بأن أحدثوا إصابتهم الموصفة بالأوراق بسلاح أبيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "زجاج حجارة – مطواة"، والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا مما أحدث إصابتها بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين من السابع إلى الحادي عشر ضربوا عمدا المجني عليهم الطفل محمد ا س والطفل ز ه، ون ح، والسيد ع ، وغریب إ بأن صوبوا نحوهم الأسلحة النارية فأطلقوا صوبهم أعيرة نارية مما أحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتهم عن اشغالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوما.

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