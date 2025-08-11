محمد عادل فتحي يكتب: الأزمة من أول جولة

كنا ننتظر جولة أولى هادئة للدوري المصري، نشاهد فيها متعة كرة القدم المصرية وتتعرف الجماهير، على المستويات في ظل شكل جيد من كامل المنظومة تليق باسم الكرة المصرية وعراقة البطولة التاريخية.

ولكن فوجئنا بقرار غير مفهوم في مباراة المقاولون العرب وزد بإلغاء هدف تعادل المقاولون العرب في نهاية الشوط الأول لسبب اعتبره كل من شاهد اللعبة أزمة تحكيمية مبكرة وسابقة هي الأولى بهذا الشكل لنفتح مبكرا ملف التحكيم، وما يسببه من أزمات هذا المرة مبكرة للغاية.



الهدف صحيح 10%.. وما حدث أمرٌ غريب

الهدف بشهادة كل الخبراء، وكل من تابع حتى كرة القدم صحيح 100٪، وما حدث من طاقم التحكيم خاصة حكمي الفار وحكم الملعب أمر غريب لم يستوعبه أحد، ولن أبالغ إذا قلت أن مسئولي زد أنفسهم لم يصدقوا القرار.

كم ساندنا الحكام المصريين ووقفنا خلفهم في أوقات كانوا فيه عرضة للهجوم الشرس، ولكننا ضربنا جرس إنذار مبكر منذ فترات طويلة، وتحدثت عن ملف احتراف الحكام، فلا يعقل أن يتواجد أحد الحكام ضمن طاقم المباراة يعمل في أحد الأندية بالدوري.

نحتاج لوقفة مبكرة وكلنا ثقة في لجنة الحكام وفي المسئولين عن الكرة المصرية لتصحيح الأخطاء مبكرا ونثق أيضا في حكامنا، ولكن عندما يأتي الخطأ بهذا الشكل الذي أجمع كل المتابعين على صحة الهدف، فالأمر يجب الوقوف أمامه وتصحيحه مبكرا حتى يشعر الجميع بالعدالة والمصداقية.

