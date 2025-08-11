على رأسهم بيراميدز، 11 فريقا غابوا عن التهديف بافتتاح الدوري
الدوري المصري، شهدت الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز عدم تسجيل 11 فريقا على رأسهم بيراميدز أي هدف بينما نجح 9 فرق في تسجيل عدد 15 هدفا.
وشهدت أول 10 مباريات من الدوري تسجيل 15 هدفا فقط، وانتهت 4 مباريات بفوز أحد الفريقين في حين انتهت 6 لقاءات بالتعادل.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة 4 مباريات في افتتاح البطولة بين بيراميدز ووادي دجلة، الإسماعيلي وبتروجيت، غزل المحلة مع البنك الأهلي، فاركو وإنبي.
نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري
- سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك
- مودرن سبورت 2-2 الأهلي
- وادي دجلة 0-0 بيراميدز
- المصري البورسعيدي 3-1 الاتحاد
- الإسماعيلي 0-0 بتروجت
- المقاولون العرب 0-2 زد
- سموحة 1-1 طلائع الجيش
- كهربا الإسماعيلية 0-1 الجونة
- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة
- فاركو 0-0 إنبي
