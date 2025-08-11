الإثنين 11 أغسطس 2025
رياضة

على رأسهم بيراميدز، 11 فريقا غابوا عن التهديف بافتتاح الدوري

بيراميدز
بيراميدز

الدوري المصري، شهدت الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز عدم تسجيل 11 فريقا على رأسهم بيراميدز أي هدف بينما نجح 9 فرق في تسجيل عدد 15 هدفا.

وشهدت أول 10 مباريات من الدوري تسجيل 15 هدفا فقط، وانتهت 4 مباريات بفوز أحد الفريقين في حين انتهت 6 لقاءات بالتعادل.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة 4 مباريات في افتتاح البطولة بين بيراميدز ووادي دجلة، الإسماعيلي وبتروجيت، غزل المحلة مع البنك الأهلي، فاركو وإنبي.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

-  سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

-  مودرن سبورت 2-2 الأهلي

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز

- المصري البورسعيدي 3-1 الاتحاد

- الإسماعيلي 0-0 بتروجت

-  المقاولون العرب 0-2 زد

-  سموحة 1-1 طلائع الجيش

- كهربا الإسماعيلية 0-1 الجونة

-  البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

-  فاركو 0-0 إنبي

