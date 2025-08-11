على رأسهم بيراميدز، 11 فريقا غابوا عن التهديف بافتتاح الدوري

الدوري المصري، شهدت الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز عدم تسجيل 11 فريقا على رأسهم بيراميدز أي هدف بينما نجح 9 فرق في تسجيل عدد 15 هدفا.

وشهدت أول 10 مباريات من الدوري تسجيل 15 هدفا فقط، وانتهت 4 مباريات بفوز أحد الفريقين في حين انتهت 6 لقاءات بالتعادل.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة 4 مباريات في افتتاح البطولة بين بيراميدز ووادي دجلة، الإسماعيلي وبتروجيت، غزل المحلة مع البنك الأهلي، فاركو وإنبي.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

- سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

- مودرن سبورت 2-2 الأهلي

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز

- المصري البورسعيدي 3-1 الاتحاد

- الإسماعيلي 0-0 بتروجت

- المقاولون العرب 0-2 زد

- سموحة 1-1 طلائع الجيش

- كهربا الإسماعيلية 0-1 الجونة

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

- فاركو 0-0 إنبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.