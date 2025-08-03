محمد عادل فتحي يكتب: شكرا رابطة الأندية.. بشرى خير لموسم موفق

ساعات وتعود إثارة الدوري المصري تلك المسابقة الأعرق والأقوى في أفريقيا والعالم العربي وها نحن من أيام قليلة وبعد إعلان قرعة الدوري تحدثنا هنا عن ملاحظات ما بعد القرعة وتوجهت بالشكر على ما تم من مجهود كبير وإعلان القرعة للمرحلة الأولى كاملة بالمواعيد وما شهدته المرحلة السابقة من تعديلات على اللوائح وتوجهت بمطلب في نهاية المقال السابق.



اليوم أتوجه بالشكر مجددا لرابطة الأندية فقد استجابت لما طلبته بتعديل مواعيد الجولات الأولى واللعب في السادسة التاسعة بدلا من الخامسة والثامنة في ظل ما تشهده الأجواء المصرية في شهر أغسطس من حرارة شديدة يصعب معه تقديم الأداء القوي وحفاظا على لاعبينا.



شكرا للرابطة برئاسة النائب أحمد دياب ولجنة المسابقات برئاسة طه عزت على الاستجابة السريعة لمطلبي وأعتقد أنه تعديل مرضي لكل الأندية واللاعبين والأفضل أنه استماع مبكر لصوت المنطق وأتمنى أنه بادرة طيبة بأن الأفضل سيتم وأن سوء التقدير ولن أقول الخطأ سيتم تداركه لأن الهدف هو الوصول بالبطولة إلى أعلى مستوى ممكن.



نتمناها بداية موفقة لكل الأندية ولرابطة الأندية واتحاد الكرة وكل المنظومة الكروية في مصر.



وكما قلت سابقا فإن ما نشاهده من استعداد حاليا نراه بشرة خير لما هو قادم بإعلان قرعة الدوري وكأس الرابطة بالمواعيد وإعلان الأندية باللائحة وتحديد الملاعب منذ بداية الدوري وحتى نهاية المرحلة الأولى والتأكيد على إقامة قرعة منفصلة للمرحلة الثانية الحاسمة وأخيرا التعديل الذي طالبنا به وهو ما يؤكد أن الرابطة استمعت للشكاوى وتحاول تدارك أخطاء الموسم الماضي.



العمل على تأكيد الإيجابيات وتلافي السلبيات أمر جيد ويحسب لرابطة الأندية وعلى الجميع أن يتكاتف لإنجاح الموسم من بدايته لنهايته.

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