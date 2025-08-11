نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

أكدت نقابة المعلمين أنها تابعت ما تم تداوله بشأن واقعة مدير مدرسة أشروبة الثانوية بمحافظة المنيا، وذلك انطلاقًا من دور النقابة في الحفاظ على مكانة المعلم بما يساهم فى استقرار العملية التعليمية، وتغليب روح التعاون، للصالح العام وتنشئة الأجيال بطريقة سليمة تدعم قيم الاحترام والوطنية.

المعلم يغرس القيم ويؤدي رسالته بروح من التضحية والإخلاص

أكدت النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن المعلم هو ركيزة العملية التعليمية، وأن احترامه وتقدير جهوده واجب وطني ومجتمعي، فهو من يغرس القيم ويبني العقول، ويؤدي رسالته في ظروف قد تكون صعبة أحيانًا، لكن بروح من التضحية والإخلاص.

النقابة تدعو وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات أو تأويل المواقف بما يثير الفتنة أو يسيء لصورة المعلم

ودعت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تأويل المواقف بما يثير الفتنة أو يسيء لصورة المعلم أو المؤسسات التعليمية.

وشددت النقابة على أهمية التعاون البنّاء بين جميع مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

وتواصلت النقابة العامة للمعلمين، مع محمود زكى مدير مدرسة أشروبة الثانوية بالمنيا، للتأكيد على تقدير النقابة لدوره التربوي، الذي شهد له كل من يعمل في الحقل التربوي بمحافظة المنيا، وأن المدرسة تحت إدارته، تمثل بيتًا للتعليم والمعرفة، ومكانًا يحتضن أبناءنا الطلاب في مناخ يسوده الانضباط والتقدير المتبادل.

وأوضح مدير مدرسة أشروبة الثانوية، أن المجتمع المحلي يشهد لإدارة مدرسة أشروبة بالتفاني في خدمة العملية التعليمية، وأنه جرى تكريمه أكثر من مرة من النقابة ومديرية التربية والتعليم والمحافظة، لجهوده فى تعليم وتنشأة الطلاب بطريقة سليمة، مؤكدا أن الواقعة الأخيرة قد أُسيء فهمها في بعض الجوانب، وأن المدرسة وإدارتها يكنّون كل الاحترام لقيادات المحافظة في خدمة العملية التعليمية وتطوير المدارس.

وشدد على أن جميع العاملين بالمدرسة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والمهنية، مع إعلاء قيم الحوار البنّاء والاحترام المشترك لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب ومجتمعنا المحلي.

وقال مدير مدرسة أشروبة، إننا نؤمن أن الحوار الهادئ وروح التعاون هما السبيل الأمثل لتطوير العملية التعليمية، ونشدد على التزامنا الكامل بالقيم التربوية والإنسانية التي تحفظ كرامة الجميع وتضع مصلحة الطلاب في المقدمة.

ومن جانبه نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا تصريحات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أكد خلالها تقديره واعتزازه البالغ بمعلمي المحافظة، للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد وتربية النشء، وصناعة أجيال جديدة قادرة على بناء المستقبل، مؤكّدًا أن المعلم سيظل دائمًا رمزًا للعطاء، وصاحب رسالة نبيلة، وصانعًا للأجيال.

وفي سياق متصل، نفى المحافظ ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات من تفسيرات تهدف لافتعال أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا، مؤكدًا أن ذلك لم ولن يحدث فى ضوء تقديره لما تقدمه أسرة التعليم من جهود وعطاء متواصل عبر الأجيال.

وشدد المحافظ على أن ما تم خلال الزيارة الأخيرة من توجيهات كان في الأساس للصالح العام، وبما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، تحقيقًا لمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.