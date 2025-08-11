موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

جامعة القاهرة الأهلية.. بدأ طلاب الشهادات العربية والأجنبية في التسجيل المبكر بجامعة القاهرة الأهلية اعتبارا من مايو الماضي، ومؤخرا أعلنت الجامعة عن موعد بدء التسجيل الفعلي للالتحاق بكلياتها لطلاب الثانوية العامة 2025 والشهادات المعادلة، بالإضافة إلى مصروفاتها الدراسية، والحد الأدنى للقبول بكلياتها.

وتبدأ الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لأول مرة هذا العام، بعد أن صدر قرار جمهوري بإنشائها، في عدد من التخصصات والبرامج الدراسية المتنوعة.

موعد بدء التقديم لجامعة القاهرة الأهلية 2025

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، عبر الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل.

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة من هنــــــــــــــــا.



وأوضحت الجامعة أن التسجيل الإلكتروني خطوة أولية ومتطلب ضروري لأجل تحديد المقبولين بالكليات المختلفة، بحيث يُتيح للطلاب إدخال بياناتهم الأساسية وتحميل صور المستندات المطلوبة، ليعقب ذلك إدخال الرغبات، على أن تتولى لجان القبول مراجعة البيانات وصور المستندات، وتطبيق قواعد التنسيق، ثم إعلان نتائج القبول في تاريخ لاحق.

وسوف يبدأ، اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 16 أغسطس، فتح الموقع الإلكتروني أمام جميع الطلاب لتسجيل بياناتهم الشخصية والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، على أن يعقب ذلك التسجيل الإلكتروني ورفع صور المستندات المطلوبة وإبداء الرغبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 أغسطس.

المستندات المطلوبة للتسجيل بجامعة القاهرة الأهلية

يتطلب الالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية، إرفاق عدد من المستندات الضرورية خلال عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للجامعة، جاءت كالتالي:

شهادة الميلاد

بطاقة الرقم القومي للطالب

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

صورة شخصية بخلفية بيضاء

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

تنسيق كليات جامعة القاهرة الأهلية 2025

وأعلن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة القاهرة الأهلية 2025، وجاء كالتالي:

الطب البشري 81%

طب الأسنان 79%

العلاج الطبيعي 77%

الصيدلة 72%

الطب البيطري 67%

الهندسة 68%

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 61%

التمريض 56%

العلوم 56%

الإعلام 53%

القانون 53%

الاقتصاد والعلوم السياسية 53%

التربية للطفولة المبكرة 53%

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية مصروفاتها الدراسية للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت مصروفات كليات جامعة القاهرة الأهلية كالتالي:

كلية الطب 155 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعية 80 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

كلية العلوم 60 ألف جنيه.

كلية القانون 50 ألف جنيه.كلية الإعلام 50 ألف جنيه.

كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه.

على أن يتم سداد المصروفات الدراسية على دفعتين، قبل بداية الفصل الدراسي الأول، وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.