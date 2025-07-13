في جميع الكليات، مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025-2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وكانت الجامعة قد فتحت باب التسجيل المبكر للبرامج الدراسية بها منذ بداية مايو الماضي، وبدأت في استقبال الطلاب بمقرها المؤقت بوصلة دهشور بالشيخ زايد.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025

وجاءت مصروفات جامعة القاهرة الأهلية كالتالي:

كلية الطب 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعية 80 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

كلية العلوم 60 ألف جنيه.

كلية القانون 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام 50 ألف جنيه.

كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه.

على أن يتم سداد المصروفات الدراسية على دفعتين، قبل بداية الفصل الدراسي الأول، وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية

جاءت البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية كالتالي:

قطاع العلوم الصحية

بكالوريوس الطب والجراحة

بكالوريوس طب الأسنان

بكالوريوس الصيدلة – صيدلة إكلينيكية

بكالوريوس علاج طبيعي

بكالوريوس التمريض

قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية

أولا: الهندسة

بكالوريوس الهندسة الكهربية وهندسة الطاقة المتجددة

بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام

بكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية

ثانيا: الحاسبات والذكاء الاصطناعي

بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني

بكالوريوس هندسة البرمجيات

بكالوريوس الذكاء الاصطناعي

ثالثا: العلوم

بكالوريوس التقنية الحيوية

بكالوريوس الكيمياء الحيوية (الميكروبيولوجي)

بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية

قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

أولا: إدارة الأعمال

بكالوريوس إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية

بكالوريوس المحاسبة باللغة الإنجليزية

بكالوريوس التأمين باللغة الإنجليزية

ثانيا: اقتصاد وعلوم سياسية

بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات

بكالوريوس اقتصاد التكنولوجيا المالية

بكالوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية

بكالوريوس السياسات العامة

بكالوريوس السياسات الدولية والأمنية

بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط

ثالثا: الإعلام

بكالوريوس الإعلام

رابعا: الحقوق

ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية

خامسا: التربية والطفولة المبكرة

بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة

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