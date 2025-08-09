بعد إعلان الحد الأدنى للقبول، ننشر قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة في مصر

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية 2025، بحيث تستقبل تلك الجامعات الطلاب في مقراتها للتسجيل المباشر.

وأجرى مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية اجتماعًا مشتركًا الخميس الماضي، بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، حددا خلاله الحد الأدنى للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية في مختلف التخصصات.

وتيسيرا على الطلاب، تستعرض فيتو قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة في مصر.

أولا: قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

تضم الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة، من بينها 12 جامعة ستبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام، وجاءت كالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

ثانيا: قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

الجامعات الخاصة تضم (34) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33. جامعة وادي النيل بالفيوم.

34. جامعة اللوتس

