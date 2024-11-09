الحد المسموح للتحويل اللحظي في تطبيق الموبايل البنكي من بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تفاصيل التحديث على تطبيق الموبايل البنكي BM Online باستخدام أحدث الخصائص البيومترية Finger print/ Face ID.

وأوضح البنك أنه بعد التحديث يمكن للعملاء تحويل الأموال لحظيا حتى مليون ونصف جنيه يوميا وإنجاز كل معاملاتهم البنكية في أي وقت وأي مكان، وكشف بنك مصر أن خاصية الـ finger print متاحة لمستخدمي Android، وخاصية الـ Face ID متاحة لمستخدمي IOS.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر

ومن جانب آخر تشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

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