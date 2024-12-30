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خارج الحدود

تكليف أول امرأة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري

ميساء صابرين، فيتو
ميساء صابرين، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين، بتكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال  البنك المركزي السوري، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

 تكليف أول امرأة برئاسة البنك المركزي السوري مؤقتًا
 

ميساء صابرين حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ أكتوبر 2018.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.

تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لـ حكومة تصريف الأعمال السورية، الجمعة الماضي، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصبًا رسميًّا في الإدارة السورية الجديدة.

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