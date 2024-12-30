الإثنين 30 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال: كل يوم نقصف البنية التحتية في الجولان

سيطرة إسرائيل على
سيطرة إسرائيل على هضبة الجولان، فيتو

قال هرتسى هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال، “دفعنا ثمنا باهظا في حرب طويلة ولا يمكنني القول إننا نرى نهايتها قريبة”.

 

احتلال هضبة الجولان

وأضاف رئيس أركان حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نحن الآن في وضع أمني أفضل في هضبة الجولان ونقصف البنى التحتية كل يوم”.

 

حرب إسرائيل 

وأشار: “نخوض حربا على جميع الجبهات وننفذ عمليات في أماكن بعيدة جدا عن إسرائيل”.

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إيران: ما حدث في سوريا نتاج خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة

 

خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة في سوريا

وكانت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قد قالت في وقت سابق: إن "ما حدث في سوريا ناتج عن خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة، مضيفة أن "حلف أمريكا يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على إيران".

وتابعت: "الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصة التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشر وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي الذي تقوده أميركا المجرمة الشريرة الكبرى ضد الدول المحبة للحرية، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك إن ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أميركية صهيونية مشتركة".

 

تطلعات أمريكية في آسيا


وأكملت: "ومن الواضح أن نظام الهيمنة الذي تقوده أمريكا في منطقة غرب آسيا يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة، وحاليًا فإن أكبر عائق أمام ظلمهم وجرائمهم هو النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، لذا فهو يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على هذه العقبة، لكن إذا رجع إلى أيامه الماضية سيفهم أنهم كما في الماضي فان الشعب الإيراني المسلم البطل سيبطل كل احلامهم، وبفضل الله لن يحققوا شيئًا في سوريا أيضًا".

 

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