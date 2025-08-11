مقامات يحتفى بــ"محمد عبد المطلب" بقصر الأمير بشتاك

يحتفي صالون "مقامات" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية بذكرى عبقري الغناء الشعبى محمد عبد المطلب، وذلك في الثامنة مساء الخميس الموافق 14 أغسطس بمركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز.

ويستضيف الصالون، والذي تعده وتقدمه الإذاعية د. إيناس جلال الدين، الصحفى والناقد الكبير أشرف غريب، والذي يتحدث عن مشوار الراحل الكبير في عالم الطرب، كما يقدم المطرب محيى صلاح وفرقته الموسيقية فقرة غنائية من ألمع أغانى "عبد المطلب"، وهى: (ما بيسألش عليا أبدًا، الناس المغرمين، ساكن في حي السيدة، ودع هواك).

الفنان محمد عبد المطلب

وجدير بالذكر أن الفنان محمد عبد المطلب ( ولد في 13/8/1910- وتوفى في 21/8/1980) عرف بأسلوبه المميز في الغناء، حفظ القرآن واستمع إلى الأسطوانات في قهاوي البلدة، غنى في مسرح بديعة 1932.

عينه محمد عبد الوهاب في فرقته أحب غناء المواويل، وأنتج فيلم «الصيت ولا الغنى» ثم عاد وأنتج هو فيلم «5 من الحبايب» من أشهر أغانيه «رمضان جانا» كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف.

كما غنى من ألحان الموسيقار فريد الأطرش وكلمات إسماعيل الحبروك أغنية الأفراح "ياليلة فرحنا طولي". بلغ رصيده ما يزيد عن ألف أغنية، وحصل على وسام الجمهورية من الرئيس عبد الناصر.

