الثلاثاء 01 يوليو 2025
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صحة ومرأة

قناع الأعشاب لتنقية البشرة وتأخير ظهور التجاعيد

قناع الأعشاب
قناع الأعشاب

سر جمال البشرة فى نضارتها ونقاءها ما يدفع الفتيات إلى التخلى عن استخدام مستحضرات التجميل التى تدمر البشرة مع كثرة الاستخدام.

وللحفاظ على نضارة ونقاء البشرة يجب على الفتيات الابتعاد عن التوتر والقلق والسهر والكافيين وشرب الماء الوفير والنوم المبكر مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع الأعشاب لتنقية البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الأعشاب لتنقية البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من البابونج المجفف

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ماء دافئ أو ماء ورد (حسب الحاجة)

الطريقة:

  • قومي بطحن الأعشاب المجففة حتى تصبح بودرة ناعمة.
  • اخلطي الأعشاب مع العسل وأضيفي القليل من ماء الورد تدريجيا حتى تحصلي على معجون ناعم.
  • طبقي القناع على وجهك بعد تنظيفه جيدا.
  • اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.
  • كرري القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.
  • يفضل عمل اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل استخدام القناع.
  • اختاري الأعشاب العضوية لضمان عدم وجود مواد كيميائية.
  • يمكنك تخصيص القناع حسب نوع بشرتك بإضافة زيت مناسب (مثل زيت شجرة الشاي للبشرة الدهنية، أو زيت الورد للبشرة الجافة).
  • قناع الأعشاب للبشرة هو خيار مثالي لمن تبحث عن العناية الطبيعية والفعالة ببشرتها دون اللجوء إلى المنتجات التجارية المليئة بالمواد الكيميائية.
قناع الأعشاب لتنقية البشرة 
قناع الأعشاب لتنقية البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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جمال البشرة تنقية البشرة قناع الأعشاب لتنقية البشرة التجاعيد العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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